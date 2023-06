„Bódult állapotban” gyilkolt a jánoshalmi férfi, hogy hazavigyen egy televíziót a feleségének

Korábban megírtuk, hogy kiraboltak egy idős nőt a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalmán, majd elvitték a televízióját is, de most több részlet is kiderült az ügyben.

Mint a Tények riportjából kiderült, a 23 éves gyilkos agyonverte a 80 éves asszonyt, akit ezután az ágyba fektetett, letakart, majd feltúrta a házát, végül egy óriási tv-vel sétált haza, amit a feleségének szánt ajándékba.

Az eset éjszaka történt, de az egyik szomszéd hajnalban érkezett haza, és észrevette, hogy nyitva volt a nő kapuja. A szomszéd bement, és látta, hogy a nő az ágyban fekszik, de a villanyok égnek. Ezt követően egy másik szomszéd segítségét kérte, aki bemerészkedett a szobába, és látta, hogy a nő arca véres, a lakását pedig feltúrták.

Az egyik közeli ház kamerája azonban felvette, ahogyan a gyilkos a hatalmas televíziót cipeli. A férfi, miután hazaért a zsákmánnyal, felkeltette feleségét, akinek odaajándékozta a televíziót. A nő állítása szerint összesen hárman voltak. Az is kiderült, hogy kábítószerezett a férfi, a nővel is erőszakos volt az ominózus napon.

Gyógyszer hatása alatt lehetett, mert olyan baráti körben volt, akik ezeket csinálják. Bódult állapotban volt tegnap is

– fogalmazott a fiatal nő.

Sok problémát okoznak a kábítószerek

Néhány hete a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalma melletti Kiskunhalas, a közel 30 ezer főt számláló város polgármestere a Facebook-oldalán adott hangot elégedetlenségének. A probléma szerinte a „pitiáner, drogos tolvajok és a vidékről idevezényelt, erőszakos kéregetők” jelenléte a településen.

A „vidékről vezényelt emberek” pedig a mostani jánoshalmi történések tükrében is előkerülnek, mint akik sok gondot okoznak. Jánoshalma polgármestere ugyanis közzétett egy bejegyzést a Facebook-oldalán, amiben részvétét fejezte ki a családnak, de több felháborodott komment is érkezett a bejegyzésre.

Nem kellene betelepíteni mindenféle jött mentett, mindenféle börtöntölteléket az ország minden szegletéből

– olvasható például a kommentszekcióban, ahol nagyon sokan a kábítószer-használat elharapózását is kiemelik a településen.

Június elején egyébként a rendőrség újabb kísérletet tett a drogkereskedői hálózat elleni küzdelemben Bács-Kiskun vármegyében. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök több más vármegye rendőreinek közreműködésével 2023. május 31-én hajnalban 23 helyszínen csaptak le egy időben.

A házkutatásokkor több mint 3000 adagnyi – több millió forint értékű – új pszichoaktív anyagot, valamint egy 570 tőből álló kábítószer-ültetvényt találtak és foglaltak le a nyomozók.