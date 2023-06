Színre lép a koronatanú a Schadl–Völner-perben

F. Vivient még a múlt héten akarta meghallgatni a bíróság, ám erre nem jutott idő, így ezen a héten a tervek szerint két napon keresztül kérdezhetik őt a védők, az ügyész és a bírónő is. A nő korábban Schadl György egyik bizalmi embere volt, most viszont szigorú intézkedések után még csak egy teremben sem fog tartózkodni egykori munkáltatójával.

A nyári ítélkezési szünet előtt még két alkalommal tárgyalja Tóth Erzsébet bírónő a Schadl–Völner-pert. A mai napon és csütörtökön F. Vivien, Schadl György egykori bizalmi embere és a végrehajtói irodájának gazdasági munkatársa fog tanúként vallani. A nő még a meghallgatása előtt kérte a bíróságtól, hogy ne kelljen egy teremben sem lennie korábbi főnökével.

A bírónő végül a távmeghallgatás mellett döntött, Schadl Györgynek is lehetőséget adva, hogy kérdéseket intézzen a volt kollégájához.

A múlt héten F. Vivien párját, S. Zoltánt kérdezhették a tárgyalás résztvevői. A férfi egy monori végrehajtói irodában dolgozott barátjával, Sz. Balázzsal együtt. Az ő meghallgatásán állította, hogy Schadl F. Vivienen keresztül kérte a férfitől az osztalék harminc százaléka helyett már a felét.

Völner Pál nevére hivatkozott, hogy miatta kell magasabb százalékú osztalékot fizetni Schadlnak.

A tanú a maratoni meghallgatáson azt már nem tudta megmondani, hogy a végrehajtói kar volt elnöke miért kért pénzt a monori iroda osztalékából.

Nemrég kiderült, hogy rendőrségi nyomozás indult a sajtóban kiszivárgott hangfelvételek ügyében. Ezeken hallhatóak a volt államtitkár és végrehajtó telefonos beszélgetései.

Tíz már bűnös, egy tucat tagad

Mint ismert, a per február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

Tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.

A legutóbbi ülésen a tizennegyed- és tizenötödrendű kecskeméti házaspárt hallgatta meg a bíróság. Tagadták a bűnösségüket, és állították, hogy az ötödrendű vádlott, A. Tamás valótlanságot állított, amikor belerángatták őket is az ügybe.

A. Tamást a hónap elején hallgatta meg a bíróság, amikor is remegő kézzel olvasta fel a vallomását, amelyben részben elismerte a terhére rótt bűncselekményeket, de tagadta, hogy ügyésznek adta volna ki magát.

A vádirat szerint utóbbit azért tette meg, hogy elhitessék a Mátrix Oktatási Intézmény tulajdonosával, hogy több millió forintért a magasabb szinteken intézkedni tudnak az elhúzódó engedélyeztetési eljárás felgyorsításáért. Az ötödrendű vádlott elmondása szerint ő tényleg közbenjárt az engedélyeztetési ügyben, de jogi munkát végzett. Azt viszont elismerte, hogy a megszerzett információkért pénzt kért.

A múlt heti tárgyaláson részt vett Schadl György és a harmadrendű vádlott, R. Róbert is, akik folyamatosan kiemelték a felszólalásaikban, hogy soha nem találkoztak a tizennegyed-, illetve tizenötödrendű vádlottakkal. A végrehajtói kamara volt elnöke a tárgyaláson többször is elmosolyodott, és egy ponton még Rejtőt is idézett.

