Ukrán biztonságpolitikai szakértő: Budapestet felelősségre kell vonni az akcióért

Mint ismert, az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11, orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak. Azóta az ügyre több ízben is reagált a kijevi vezetés, emellett pedig több politikai és katonai szakértő is.

Az ukrán kormányzat súlyos vádakat fogalmazott meg többször is, azt állítva, hogy a kárpátaljai katonákat Magyarországon megfigyelés alatt tartják, és korlátozzák is szabadságukat. Ezzel szemben a magyar kormány azt állítja, hogy erről szó sincs. Kedden pedig hárman vissza is térhettek Ukrajnába.

Az ukrán biztonságpolitikai szakértő az interjúban azt mondta: az Európai Uniónak a legmagasabb szinten kellene megvitatnia, „hogyan történhetett meg, hogy valamelyik tagállama megsértse az alapvető nemzetközi egyezményeket, a humanitárius és a szomszédos országok kapcsolataira vonatkozó szabályokat”.

Itt nem pusztán Orbán Viktor egyik kijelentéséről és Magyarország gazdasági érdekeiről van szó, amelyeket megértünk, és amelyek érvényesítéséhez joga van. Mindenekelőtt az energiával kapcsolatos ügyekről beszélek. A magyarok azt állítják, hogy az oroszok fontos kereskedelmi partnerek számukra. Rendben. Ezt elfogadjuk. De ez az akció a foglyokkal valami más, és aláássa mindazt, ami az EU-ban érvényes, és amit az európaiak nagyra tartanak

– fogalmazott Mihajlo Szamusz.

„Arcátlan hazugság”, évek óta megy az útlevélosztogatás

Mihajlo Szamusz szerint arcátlan hazugság az az állítás a katonák Magyarországra szállítása kizárólag az egyházak között zajlott le, ahogy azt Szijjártó Péter külügyminiszter is állította. Rámutatott, hogy mindez nem jöhetett volna létre az orosz és a magyar titkosszolgálatok közreműködése nélkül

Képzeljük ezt el pusztán technikai szempontból – hogyan akarnak hadifoglyokat szállítani a határon túlra az állami szervek beleegyezése nélkül?

– fogalmazott.

A biztonságpolitikai elemző rámutatott arra is, hogy Magyarország az utóbbi időben szinte mindenkinek osztogatta a magyar állampolgárságot Kárpátalján, még „azoknak is, akik nem is kérték”. Szerinte jelenleg több tízezer ember rendelkezhet ily módon „illegális ugyan”, de két – magyar és ukrán – útlevéllel. Ebből kifolyólag elképzelhetőnek tartja, hogy, bár a Magyarországra szállított katonák ukrán állampolgárok, de magyar útlevéllel is rendelkeznek.

Úgy véli, hogy Orbán Viktor a magyar útlevelek osztogatásával saját hatalmát, illetve befolyását akarta bebiztosítani és megerősíteni. „Az útlevelek osztogatása nálunk Budapest politikájának része a határon túli magyarokkal szemben. Nemcsak Ukrajnában, hanem Szlovákiában, Szerbiában és Romániában is ezt teszik” – jegyezte meg.

Ukrajna is hibát követett el

A szakérőt elismerte ugyanakkor, hogy

Ukrajna nem kezelte megfelelően a nemzeti kisebbségi jogokat, ami hozzájárult a Magyarország és Ukrajna közötti jelenleg meglévő hűvös viszonyhoz.

„Ukrajna ezeket a problémákat 2014-ig teljesen figyelmen kívül hagyta. Kucsma és Janukovics ukrán elnökök nagy részben felelősek a mai helyzetért. De még az Európa-barát Juscsenko sem tudott ezzel mit kezdeni” – fogalmazott a szakértő.

Orbán Viktor tudhatott az oroszok tervéről?

Ezen túl, bár bizonyítékok híján, de Mihajlo Szamusz arról is értekezett az interjúban, hogy Magyarország és Orbán Viktor a tavalyi februári invázió kezdete előtt is tudhatott arról, hogy Oroszország mire készül Ukrajnában.

Állítólag Vlagyimir Putyin azt mondta Orbán Viktornak: »Kapsz valamit«

– mondta a biztonságpolitikai szakértő.

Emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány „helyzet miatti aggodalom, illetve a humanitárius segélyt biztosítása” címén csapatokat vezényelt az ukrán határra a háború kitörése előtt. „A magyarok ismerték az oroszok tervét, és ha Moszkvának sikerült volna elfoglalnia Kijevet, megszabadulni Zelenszkijtől és Janukovicsot ültetni a helyére, akkor kialakulhatott volna egy olyan helyzet, hogy Magyarország megkapta volna Kárpátalját. Ez azonban szerencsére csak feltételezés” – fogalmazott Mihajlo Szamusz.

