A strandszezon kezdetével a villámfogyókúrák egyre terjednek, vannak köztük igazán extrémek is, mint például a féreg-, agyag-, alvós vagy a vattadiéta. „Ugyanakkor a köztudatba régebb óta beépült ketogén vagy léböjtkúra is számtalan kockázattal járhat” – erre figyelmeztet Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője, aki azt is elárulta, hogyan szabadulhat meg valaki egészséges módon még a nyáron pár pluszkilótól.