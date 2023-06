Egy II. kerületi bölcsész küldött félmilliárd forintot Karácsony Gergelynek

Euróban, angol fontban és forintban több mint 500 millió forint érkezett Karácsony Gergely választási kampánymozgalma, a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között – írja a Mandiner. Az összeg befizetője egyetlen személy, Perjés Gábor párbeszédes politikus volt. A tranzakció a 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról című titkosszolgálati jelentésből derült ki, amelynek titkosítását feloldotta a Nemzeti Információs Központ, a dokumentumot pedig közzétették az Országgyűlés honlapján.

A mozgalom számlájára egyetlen befizetőként annak hivatalos képviselője, Perjés Gábor azonosítható, aki a számla felett önállóan rendelkezik. Perjés tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be a számlára. A tranzakciók nagyobb része valutában történt.

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”. A pénz forrása egyelőre ismeretlen.

Perjés Gábor párbeszédes színekben 2019 óta a II. kerület önkormányzat képviselője. Önéletrajza szerint bölcsész és külkereskedelmi végzettséggel rendelkezik, korábban pedig több gépjármű-kereskedelmi cégben is betöltött vezető tisztséget.

Idén januárban benyújtott vagyonnyilatkozata szerint felerészben tulajdonosa egy 200 négyzetméteres törökbálinti háznak, valamint ugyanilyen arányban egy 43 négyzetméteres társasházi lakásnak a XII. kerületben. Utóbbihoz ajándékozás útján jutott hozzá tavaly. Emellett van egy 5400 négyzetméteres szántója Szőlősgyörökön.

Ezeken felül mindössze egymillió forintnyi, takarékbetétben elhelyezett megtakarítást tüntetett fel a vagyonbevallásban, valamint a szintén Törökbálintra bejegyzett Uniclub Kft.-ben meglévő 42 százalékos tulajdoni hányadát.

A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról – ezt a címet viseli a Nemzeti Információs Központ dokumentuma, amelynek feloldották a titkosítását. Az összefoglaló jelentésben többek között arról olvashatunk, hogy a vizsgált kör más konstrukcióban már a 2014-es választásoknál is megjelent.

Az 52 oldalas dokumentum következtetéseiben kifejtették, hogy

Arról is írtak, hogy „a rendszer zárt és a politikai nézetek szerint meghatározott. Mindez alapvető jellemzője az ökoszisztéma egészének és egyes szereplőinek egyaránt”. A zárt jelleg példájaként említik, hogy „az amerikai pénzügyi források egy részének elosztásában érdekelt – aktuálisan a DatAdat-csoporthoz köthető – személyi kör lényegében azonos céllal, de más konstrukcióban már megjelent a 2014-es választások alkalmával és a NED támogatásával”.

A jelentés szerint az érintett külföldi szervezetek a 2022-es választási támogatásokon túlmenően megjelennek a hazai civil szféra és média finanszírozói között.

– húzták alá a dokumentumban.

Akár 3,2 milliárd forint pénzbüntetéssel is sújthatja az Állami Számvevőszék a hat ellenzéki pártot, amelyek közös listát állítottak 2022-ben. A folyamatban lévő vizsgálat a kormány által „guruló dollárok” botrányaként fémjelzett ügyet érinti. A vizsgálat a 2022-es országgyűlési választások idején Egyesült Államokból érkező támogatásokhoz kapcsolódik. Egy ekkora büntetés alapjaiban veszélyeztetné az ellenzék 2024-es kampányát.

Információik szerint a 2022-es országgyűlési választásokon közös listát állító hat párt kapott levelet az Állami Számvevőszéktől (ÁSZ): a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd.

A LEVÉLBEN A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSÁT FELÜGYELŐ SZERV ARRÓL TÁJÉKOZTATTA AZ ELLENZÉKI FORMÁCIÓKAT, HOGY A VIZSGÁLAT SZERINT 1,6 MILLIÁRD FORINT TILTOTT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTEK A 2022-ES KAMPÁNYBAN, ÉS EMIATT AKÁR 3,2 MILLIÁRD FORINTOS BÜNTETÉSRE IS SZÁMÍTHATNAK.

Az ellenzék kezdettől vitatta a tiltott pártfinanszírozást, ahogy az Action for Democracy is. Értelmezésük szerint párt nem kapott tőlük pénzt, hiszen a Márki-Zay-féle mozgalom nem volt párt. Illetve állítják, hogy nem választási, hanem szemléletformáló kampányokra adták a pénzt, és állami forrásuk nem volt, kizárólag magánszemélyek adományaiból küldtek Magyarországra támogatást.

„Bármit is állít a lakájmédia, még a propagandaminiszter irányítása alatt működő titkosszolgálat sem tett olyan állítást a jelentésében, ami szerint a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület adományai külföldről származtak volna” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerin az Egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat.

Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban. Nagy titkosszolgálati akciót igazán nem igényel. De azt még a titkosszolgálati jelentés is rögzíti, hogy az adományok között dollár nem volt. Igaz, rubel se