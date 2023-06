Donáth Anna: A Momentum ahhoz nem fog asszisztálni, hogy elvesszen Budapest

Bár nemrég született meg a gyermeke, Donáth Anna idén már vissza is tért a politikába. A párt országos plakátkampányt is indított a politikus visszatérésére.

Az EP-képviselő most a 444-nek elmondta, azért tért vissza ilyen korán, mert a választók ezt várták el tőle. Állítása szerint folyamatosan keresték az emberek, hogy jöjjön vissza, hogy legyen aktívabb. A politikus szerint a választók pedig azt nyerik az ő visszatéréséből, hogy valaki becsatornázza véleményüket, majd azt elviszi az EU-s politizálás színtereire.

Erről szól elvileg a politika, hogy felhangosítjuk az emberek problémáit, felhangosítjuk az emberek hangját, és kiállunk mellettük, vállalva a konfrontációt

– fogalmazott.

Hasonlóan működik a párt, mint a DK

Donáth Anna azt is elmondta, azért nem ő a párt elnöke, mert nem tudná azt a feladatot is ellátni most, valamint nem is szeretné. Ő a Momentum politikájának formálásában játszik szerepet, valamint a párt arcaként jelenik meg.

A pártvezetés, az egy közösségvezetés. Olyan, mint amikor egy céget épít az ember. Rengeteg olyan munka van egy pártelnök asztalán, és rengeteg olyan teher nyomja a pártelnök vállát, amit én egy újszülöttel nem tudtam bevállalni. Voltam a párt elnöke is, pontosan tudom, hogy mivel jár

– mutatott rá az EP-képviselő.

A Demokratikus Koalícióban is van egy hasonló felállás. Gyurcsány Ferenc korábban elárulta, elnökként a feladata, hogy a politikai irányt építse, valamint ahhoz a hátteret és a közösséget kialakítsa, aminek a következménye a sok új tag, ami egy kevésbé látványos szerep. A látványos szerepek pedig Dobrev Klárára hárulnak át, ahogyan a szakpolitikai döntések is.

Azt is megemlítette, hogy belépni a politikai térbe nőként szerinte nem könnyű, családalapítás körüli fiatal nőként belépni pedig különösen nem.

Nőként politizálni kemény, nehéz, mert a férfiak uralta világban itt is nagyon sokszor azt várják, hogy elnézést kérjünk azért, hogy mi helyet kérünk ennél az asztalnál. De alapvetően az elmúlt öt évben azt tapasztaltam meg, hogy ha az emberben van elég humorérzék és kitartás, akkor igenis van helye annál az asztalnál

– fogalmazott.

Hozzátette: ha abbahagyja a politizálást, az nem azért lesz, mert vele nőként másként bánnak. Szerinte ez egy nagy probléma, de közel sem a legnagyobb a mai Magyarország politikai rendszerében.

A kordonbontás önmagában szimbólum

Donáth Anna úgy véli, a kordonbontás önmagában egy szimbólum. Azt tudja, hogy lebontani a kordont nem ugyanaz, mint lebontani a NER falait. Sőt, állítása szerint önmagában a szimbólumpolitizálással még nem jutnak sehova.

Szimbólum, hogy falakat le kell tudni bontani. Szimbólum, hogy a hatalom elfalazza magát. Szimbólum, hogy nem igaz, hogy ellenzékként magatehetetlenek lennénk, és nem a saját sorsunk formálói

– vélekedett.

Szerinte a folyamatos kordonbontást, amit a kormány részéről kordonépítés követ, az emberek megunják, és hazamennek. Azonban örömmel látja, hogy a diákok és tanárok lassan egy éve nem hagyják abba a tiltakozást.

Ide maximum összeszerelő üzemet érdemes hozni

Az akkumulátorgyárakról elmondta a politikus, hogy nem támogatják, mert csak az összeszerelő üzemeket hozzák Magyarországra. A Momentum azt szeretné, ha a cégek tudásközpontként tekintenének a magyar emberekre.

Az oktatást olyan szinten leépítették, hogy ide maximum összeszerelő üzemet érdemes hozni az olcsó munkaerő miatt

– mondta.

Szerinte el kellene kezdeni vonzóvá tenni Magyarországot és a magyar gazdaságot az olyan cégek számára, amelyek hajlandóak európai színvonalú bért fizetni, megbecsülik a munkavállalóikat. Úgy véli, nagyon sok olyan munkahely van, amelyhez külföldről kell behozni a munkaerőt.

Szerinte ehhez a magyar oktatási rendszernek kellene nagyot fejlődnie, amihez elengedhetetlen, hogy ne vezessék be a státusztörvényt, valamint az Európai Bizottság által szabott feltételek teljesítése. A feltételek kialakításában a Momentumnak is nagy szerepe volt a politikus szerint. Ahogyan azon is sokat dolgoznak a Momentumos EP-képviselők, hogy közvetlen uniós források érkezzenek a kormányt megkerülve.

„Karácsony Gergellyel most nagyon meg vagyok elégedve”

Az EP-választáson célja a pártnak, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin is folytathassa a már megkezdett munkát az Európai Parlamentben. Szerintük már így is nagyon sok sikert ért el a párt, így szeretnék, ha minél több politikusuk képviseltethetné magát az uniós szervezetben.

Az önkormányzati választások tekintetében is fontosnak tartja a szinten tartást, tehát hogy a jelenlegi ellenzéki települések, közgyűlések azok is maradjanak. Azonban még nem tudják, mi lesz Karácsony Gergellyel.

Donáth Anna most nagyon meg van elégedve budapesti lakosként a főpolgármesterrel, támogatja például az autómentes Lánchíd koncepcióját is. De a Momentumban még nem született döntés arról, támogatják-e a jövő évi választáson. Azonban kiemelte, tisztában vannak bele, hogy ha nem egy közös főpolgármester-jelölt van, akkor az ellenzék elveszítheti Budapestet.

Azt biztosan meg tudom itt ígérni, hogy a Momentum ahhoz nem fog asszisztálni, hogy elvesszen Budapest

– fűzte hozzá Donáth Anna.

(Borítókép: Donáth Anna 2023. április 14-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)