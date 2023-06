A DK alaposan bekérdezett az Állami Számvevőszéknek

„A Fidesz pártpolitikai érdekei mentén működő az Állami Számvevőszék (ÁSZ) arra készül, hogy megbüntesse az ellenzéki pártokat a Márki-Zay Péterhez köthető Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) költései miatt. Az ÁSZ azt állítja, hogy ezen civil szervezetek költései kampányköltéseknek minősülnek, ez pedig tiltott pártfinanszírozás” – olvasható a DK közleményében.

A Demokratikus Koalíció két beadványban is szembesíti az ÁSZ-t a kettős mércével: ha az MMM költései tiltott pártfinanszírozásnak minősülnek, akkor mégis minek számítanak azok a milliárdok, amiket a Megafon, a CÖF vagy a számos fideszes Facebook-oldal mögött álló Aktuális Média Kft. költött el a kampányban?

– tette fel a kérdést Sebián-Petrovszki László, a DK pártigazgatója és országgyűlési képviselője.

A párt szerint most is csak az történik, hogy „az ÁSZ szálkát keres az ellenzék szemében, miközben vakon megy el a Fidesz gerendái mellett, ez a kettős mérce jellemzi az ÁSZ elmúlt 13 évét”.

Sebián-Petrovszki László közölte: „az Orbán-rendszer láthatóan képtelen leszámolni az orbáni inflációval, áremelések és megszorítások váltják egymást, ezért megpróbálja tönkre tenni az egyetlen kormányzóképes alternatívát, a DK-t és a Dobrev Klára vezette Árnyékkormányt”. A politikus hozzátette, hogy ezt nem fogják hagyni.

A külföldi kampányfinanszírozás ügyéről, az Állami Számvevőszék kilátásba helyezett gigabírságáról, továbbá az ellenzéki reakciókról itt és itt is írtunk.

Tudtak vagy nem tudtak róla?

A Momentum bejelentette, hogy feljelentik a Fideszt a közpénzből nekik kampányoló Megafon és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) miatt. Az indoklásuk szerint a Momentumot is sújtó, az Állami Számvevőszék által tervezett büntetés „hiteltelen és nem több politikai fegyvernél”, amit most a Fidesz ellen fordítanak.

Ha az Állami Számvevőszék komolyan veszi saját magát és munkáját, akkor nem kérdés, hogy szét kell néznie a Fidesz körül, illetve a közpénzből a Fideszt támogató és kiszolgáló Megafon és CÖF körül. Az az igazság, hogy amíg a Fideszt nem büntetik meg, minden bírság hiteltelen

– olvasható a Momentum közleményében.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Indexnek adott interjúban az ÁSZ-bírság és az ellenzéket érintő külföldi kampányfinanszírozás ügyében elmondta: az ellenzéki pártok teljesen nyilvánvalóan nem tartották be a szabályokat, és ezért az Állami Számvevőszék kénytelen a vonatkozó szankciókat alkalmazni. A 2022-es választásra létrejött ellenzéki összefogás pártjai következetesen azt állítják, hogy nem tudtak a Márki-Zay Péter civil mozgalmához érkező külföldi kampánytámogatásokról. Kocsis Máté szerint azonban nagyon is tudtak róla, „olyannyira, hogy néhányan még jól is jártak vele, nyereséggel zárhatták a választási időszakot, és kifejezetten gazdagodhattak a külföldi támogatásokból.”