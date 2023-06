Kocsis Máté kiakasztotta az ellenzéket

Feloldották a titkosítás alól a legutóbbi Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén ismertetett, a Nemzeti Információs Központ által készített 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolása című összefoglaló jelentést. Az 52 oldalas dokumentum végigveszi a 2022-es országgyűlési választásra létrejött ellenzéki összefogást érintő külföldi kampánytámogatások hátterét.

A jelentésben többek között szó esik még a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt aspiránsi kampányát segítő, civil alapon szerveződő 99 Mozgalom Egyesület finanszírozásáról is.

– olvasható a jelentés végén.

A külföldi kampányfinanszírozási ügy onnan indult, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás volt miniszterelnök-jelöltje a 2022-es választás után elmondta, civil szervezete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból is kapott anyagi támogatást. Törvény tiltja, hogy politikai pártok ilyen támogatást kapjanak, illetve ilyen forrásokból részesüljenek. Az ellenzéki pártok következetesen azt állítják, hogy a jogszabályokat betartották, nem tudtak a külföldi támogatásokról, és nem is kaptak belőle.

Kocsis Máté az Indexnek adott interjúban azt mondta, a titkosítás alól feloldott jelentés „jól láttatja, hogyan váltották néhányan dollárra a hazájukat. Összességében a dollárbaloldal ügye komoly veszély Magyarország szuverenitására nézve, ami ellen fel kell lépni” – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője. Arról is beszélt, hogy előkészítési szakaszban van a külföldi kampányfinanszírozás tilalmát szigorító módosítás kidolgozása. Erről lapunknak kijelentette: át kell gondolni, hogy a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok legyenek érvényesek minden választáson induló szervezetre. Ez azt jelentené, hogy egy ilyen módosítás érintené a választásokon indulni szándékozó civil szervezeteket is.

Az Index megkeresésére küldött válaszában az LMP közölte: támogatnak minden olyan javaslatot, amely átláthatóbbá teszi a kampányfinanszírozást, különös tekintettel azokra a javaslatokra, amelyek kizárják a külföldi befolyásszerzés lehetőségét.

Éppen ezért is küzd az LMP az ellen, hogy Magyarország akkumulátorgyarmattá váljon, hiszen az nagymértékben növelné a külföldi nagyvállalatok befolyását hazánk természeti értékeinek rovására

– olvasható a zöldpárt közleményében. A Kocsis Máté által említett konkrét javaslat ügyében az LMP jelezte: álláspontjukat akkor tudják majd ismertetni, ha az benyújtásra kerül.

A Párbeszéd – Zöldek szerint ma Magyarországon a legsúlyosabb nemzetbiztonsági kockázatot az jelenti, hogy „Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke a háborús bűnös Oroszország és annak háborús bűnös elnöke, Vlagyimir Putyin bábja, gazdasági, politikai érdekeinek kiszolgálója, terjeszkedésének kritikátlan képviselője, előretolt európai uniós ügynöke”.

Közleményében az ellenzéki párt hozzátette: ugyanígy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke „mérgező akkumulátorgyárakkal, az országot eladósító Budapest–Belgrád-vasútvonallal és más szolgahű projektekkel kínai gyarmattá zülleszti Magyarországot”. A Párbeszéd – Zöldek szerint hasonlóképpen a nemzetbiztonsági kockázat felé mutat, „legalábbis a magyarok érdekeivel ellentétes, hogy Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke korrupt, hazug, antidemokratikus kül- és belpolitikát folytat, amelynek nyomán az Európai Unió visszatartja a magyaroknak járó uniós forrásokat, súlyos károkat okozva ezzel.”

Az ellenzéki párt következtetése az, hogy

A Párbeszéd – Zöldek ennek nyomán várja „a regényes fordulatokkal operáló, ténybeli megállapításait illetően jelentős kihívásokkal küszködő Nemzeti Információs Központ jelentését a valódi nemzetbiztonsági kockázatot jelentő letelepedési kötvényektől a kémbankon át a kamucégekig, a guruló rubelektől a jüanokig.”

A párt egyébként szinte teljes mértékben egyetértene „az orosz és kínai érdekekhez asszisztáló” Kocsis Máté nyilatkozatával, csak a „dollár” és a „dollárbaloldal” kitételt javítanák:

Az ellenzéki párt ismételten leszögezte: a 2022-es országgyűlési választási kampányban semmilyen törvénybe ütköző támogatást nem fogadtak el.

A 99 Mozgalom Egyesület adományai ügyében Karácsony Gergely a Facebook-oldalán reagált a titkosítás alól feloldott jelentésben foglaltakra. A főpolgármester szerint bármit is állít „a lakájmédia, még a propagandaminiszter irányítása alatt működő titkosszolgálat sem tett olyan állítást a jelentésében, ami szerint a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület adományai külföldről származtak volna.”

Karácsony Gergely leszögezte: az Egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat.

Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban. Nagy titkosszolgálati akciót igazán nem igényel. De azt még a titkosszolgálati jelentés is rögzíti, hogy az adományok között dollár nem volt. Igaz, rubel se