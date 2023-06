A Fidesz feljelentést tesz Karácsony Gergely 500 milliója miatt

„A hatóságokhoz fordulunk Karácsony Gergely 500 milliója miatt – írta közösségi oldalán Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A kormánypárti politikus szerint ismeretlen eredetű, több 10 milliós készpénzes befizetések mentek Karácsony Gergely Kilencvenkilenc százalék elnevezésű mozgalmába.

Ezért most az illetékes hatóságokhoz fordulunk és megkérdezzük: Érkezett-e bejelentés a hatósághoz pénzmosás gyanújának ügyében?

– írja Hollik István, aki szerint gyanús módon történt a befizetés a mozgalom számlájára.

Ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk, 500 millió forint érkezett Karácsony Gergely választási kampánymozgalma, a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára, a befizető Perjés Gábor párbeszédes politikus volt. A tranzakció A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról című titkosszolgálati jelentésből derült ki.

„Bármit is állít a lakájmédia, még a propagandaminiszter irányítása alatt működő titkosszolgálat sem tett olyan állítást a jelentésében, ami szerint a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület adományai külföldről származtak volna” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint az Egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat.

Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban. Nagy titkosszolgálati akciót igazán nem igényel. De azt még a titkosszolgálati jelentés is rögzíti, hogy az adományok között dollár nem volt. Igaz, rubel se