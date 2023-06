Szijjártó Péter 23 milliárd forintos projektet jelentett be

„A mai nap újra Kelet-Magyarországról szól. Az itt élő emberek valamennyiünknél jobban érzékelik a szomszédban zajló háború hatásait, és szembesülnek nap mint nap a drámai következményekkel” – fogalmazott Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Ezért fontosak a beruházások, fontos, hogy meg tudjuk győzni a legnagyobb vállalatokat arról, hogy itt fejlesszenek, itt hozzanak létre munkahelyeket. Az Unilever a világ bármelyik pontján létrehozhatta volna új üzemkapacitását, a vállalat mégis Magyarország és Nyírbátor mellett döntött: 80 új munkahely, 23 milliárd forintos beruházás

– közölte a tárcavezető.

A külgazdasági és külügyminiszter ezt közös sikernek tartja, „ami egyértelműen azoknak az embereknek a munkáját dicséri, akik itt dolgoznak az Unilever nyírbátori üzemében. Legyen bármilyen stabil is egy politikai rendszer, legyenek bármilyen alacsonyak is az adók, és legyen bármilyen fejlett is az infrastruktúra, hogyha az itt dolgozók képességei, szorgalma, kreativitása nem győzné meg a tulajdonosokat, akkor egészen biztosan nem tudtunk volna nyerni”.