Megszűnik a vasúti pótjegy

Számos változást jelentett be a MÁV, többek között július 1-jétől a MÁV-START és a GYSEV járatain megszűnnek az IC-pótjegyek és a gyorsvonati pótjegyek. További változás, hogy szintén július 1-jétől már az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz. A MÁV hozzátette, az okosjegyek árazása is igazodik az új díjszabási rendszerhez.