Böjte Csaba: Vannak olyan emberek, akik nem az igazságot keresik, hanem a botrányt

Mint arról korábban az Index is beszámolt, harminc év börtönre ítélték azt a nevelőt, aki Böjte Csaba gyermekotthonaiban a vád szerint szexuálisan bántalmazott több gyereket. A szerzetes saját elmondása szerint nem is sejtette, hogy ilyen megtörténhet az intézményeikben, de miután megtudta, azonnal a hatóságokhoz fordult.

Böjte Csaba ezzel kapcsolatban a Kossuth rádió Kulissza című műsorában azt mondta, az alapítvány átláthatóan és nyitottan működik, ezért bárkit bármikor szívesen látnak Erdélyben, hogy megnézze a munkájukat.

Mindig is örvendtem és örvendek annak, ha valaki jó szándékkal, jóakarattal jön a gyerekek közé, azt azonban végtelenül szomorúan tapasztaltam, hogy vannak olyan emberek, akik nem az igazságot keresik, hanem valami botrányt

– fogalmazott a szerzetes az őt ért támadásokra utalva a híradó.hu szerint.

Hozzátette, hogy szerinte a lapok csak azért írták bele az ő nevét is a botránnyal kapcsolatos cikkek címébe, hogy többen kattintsanak rá. Ezt nem tartja etikusnak, sőt „sunyi dolognak” nevezte. „Ha nekik az lett volna a dolguk, hogy a gyerekeken segíteni akarnak, akkor az első útjuk tényleg az ügyészségre vezetett volna” – mondta.

Az interjúban kitértek arra is, hogy Böjte Csabát azért is támadták, mert nem jelentette fel annak a kislánynak a szüleit, akit állítólag megerőszakoltak még az intézménybe kerülése előtt. Ezzel kapcsolatban a szerzetes azt mondta, hogy ilyenkor a gyereket igazságügyi orvos szakértőhöz kell vinni, ahol ezt megállapítják.

„Sokan kérdik, miért nem pereskedek. Életemben nem jártam törvényszéken, nem pereskedtem én soha senkivel, egy-két gyerek lett az újságírók áldozata, hát hogy pereskednék én a saját gyerekeimmel?” – fogalmazott Böjte Csaba.

Nekünk nem az a dolgunk ezen a földön, hogy vagdalkozzunk, és egymást vádoljuk, hanem hogy keressük együtt, hogy tudnánk jobbá, tisztábbá, szebbé tenni ezt a világot

– mondta, hozzátéve, hogy amikor süt a nap, és mindenki dicséri az embert, könnyű jó kereszténynek lenni, de Jézus Krisztus nagycsütörtökön és nagypénteken is jó keresztény volt.

A szerzetes azt is elmondta, hogy az őt ért támadások után rengeteg támogatást is kapott telefonon, sms-ben, de még a közösségi oldalakon is.