Meghalt a diszkópápa

Ribáry Kamilló, a diszkópápa vagy a budapesti éjszakai élet császáraként elhíresült férfi 65 évet élt. A rendszerváltás után több éjszakai szórakozóhelyet üzemeltetett Budapesten.

Ő nyitotta annak idején Növényi Norberttel a Hully-Gully diszkót, majd főváros legnagyobb diszkóját, a Casablancát – emlékeztetett a HVG.

Ezt követően nyitotta meg egy 100 négyzetméteres helyiségben az első night clubot, a Ti Amót a Ferenc körúton vagy a Caligula night clubot Budán.

Ribáry egyébként börtönben is ült, amiért bordélyházakat is üzemeltetett. Állítólag több híresség szexuális életével is tisztában volt, de azt mondta, mindent a sírba visz magával, amit bárkiről tud, legyen az politikus, rendőr, híresség.

A lap úgy tudja, hogy a diszkópápa halála teljesen váratlan volt.