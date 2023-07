Kocsis Máté számára világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett

Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre is használják Gyurcsányék – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kocsis Máté emlékeztetett: hétfőn hozták nyilvánosságra a tavalyi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szóló nemzetbiztonsági jelentést, mely szerint Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett. Kocsis Máté szerint amit a főpolgármester állít arról, hogyan került több mint 500 millió forint értékű valuta az ő miniszterelnök-jelölti kampányát segítő 99 Mozgalom számlájára, súrolja a nevetségesség határát, holott durva külföldi beavatkozási kísérlet történt a magyar politikai életbe, melynek ő az egyik felelőse.

A frakcióvezető szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezve a főpolgármester érvelését. Rámutatott: a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű karácsonyi adományvonalán hetek alatt nem gyűlik össze annyi pénz, mint amennyit a főpolgármester napok alatt a saját mozgalma köré szórt. Zárt adománygyűjtő ládákról beszél, miközben nem válaszol arra, hogy hány ilyen működött és hol, milyen méretben voltak ezek elhelyezve, mint ahogy az sem derül ki, miként lehetséges, hogy a támogatók szinte kizárólag angol fontban és euróban helyezték el adományaikat – mondta Kocsis Máté az MTI szerint.

Jelezte: Karácsony Gergely nem csupán zavarba ejtően gátlástalan, de nagy bajban van, mert ebből a helyzetből már nem lehet kikászálódni. Az ügyben ugyanis megindult a vizsgálat és lesznek helyek, ahol az eddigieknél komolyabb válaszokat kell adnia a történtekre. Aláhúzta: a pártok finanszírozására vonatkozó szabályok világosak: ezzel küzd most a baloldal Gyurcsány Ferencet is beleértve, hiszen a 2022-es választás kampányára a Karácsony Gergelyhez köthető 500 milliós adományon túl több milliárd forint érkezett, melynek a hatályos rendelkezések szerint akár a dupláját is be kell majd fizetniük.

Az ügy politikai következményeire pedig egyszerű a válasz: volt már a magyar történelemben olyan ember, aki teljesen nyilvánvalóan, a leggátlástalanabbul belehazudott a választók arcába. Gyurcsány Ferencnek hívták és úgy néz ki: legjobb tanítványa, Karácsony Gergely a nyomdokaiba lép – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté hozzátette: miután a baloldal felrúgta az erre vonatkozó, rendszerváltás óta fennálló egyetértést és előírásokat, szükség van a kampányfinanszírozási szabályok szigorítására.

Hangsúlyozta: a kampányfinanszírozás jelenlegi szabályozásával nincs baj, ugyanakkor a baloldali pártok a 2022-es országgyűlési választások előtt külföldi milliárdosokkal arra szövetkeztek, hogy kijátsszák azokat, felrúgva egy 1990 óta politikai konszenzuson alapuló gyakorlatot. A rendszerváltás óta ugyanis egyetértés volt abban, hogy külföldi pénzt nem használnak fel e célra, hiszen azzal, hogy idegen országok pénzemberei bevásárolják magukat a magyar kormányzásba, hazánk önállóságát veszélyeztetnék, mely beláthatatlan következményekkel járna – fogalmazott.

Mivel ezt az írott és íratlan szabályt a baloldal mégis felrúgta, szükség lesz a törvény szigorítására – tette hozzá, megjegyezve: még a nyáron elkészülhet az a koncepció, melyet az őszi ülésszakban vitathat majd meg a parlament. Szólt arról is, hogy véleménye szerint a változtatásnak az Alaptörvényt és a Büntető Törvénykönyvet is érintenie kell.