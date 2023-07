Néhány órán belül nyilvánosságra hozzák az Európai Bizottság legfrissebb jogállamisági jelentését, amelyben Ujhelyi István forrásai szerint a testület rögzíti ugyan, hogy Magyarország számos jogszabályi reformot elfogadott az utóbbi időben a jogállamisági kritériumok teljesítése érdekében, azonban egyértelművé teszik azt is, hogy a munka még messze nincs elvégezve.

Arról, hogy pontosan milyen aggályok, kifogások vetődtek fel a bizottság részéről, Ujhelyi István közleményben tájékoztatott.

„Bennfentes értesüléseim szerint a publikálás előtt álló dokumentum az igazságszolgáltatási reform kapcsán azt rögzíti például, hogy a Legfelsőbb Bíróságra vonatkozó intézkedések hozzájárulhatnak ugyan a testület átláthatóbb működéséhez, illetve a közvetlen politikai befolyás csökkentéséhez, a bíróságok alsóbb szintjein azonban az Európai Bizottság értékelése szerint továbbra is aggodalomra ad okot az ügyek elosztásának átláthatatlansága” – ismertette a részleteket az európai parlamenti képviselő.

Ujhelyi István kitért arra is, hogy a jogállamisági jelentés elismeri: bár a magyar kormány tett lépéseket a korrupció felszámolása érdekében – létrejött például az Integritási Hatóság –, továbbra is azt látják, hogy a magas szintű korrupciós ügyek esetében a nyomozás, illetve a vádemelés tekintetében érdemi eredmények nem tapasztalhatóak.

A média is előkerül a jelentésben

Kifogásolják azt is, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer teljes és átfogó reformja még mindig nem történt meg, de hiányosságokat tapasztalnak a politikai pártok és a kampányok finanszírozásának szükséges átláthatóságával kapcsolatban is.

Úgy értesültem, hogy a jogállamisági jelentés kifejezetten kritikus azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány nem tett érdemi lépéseket a tavalyi jelentésben a médiapluralizmus hiánya miatt már megfogalmazott problémák kapcsán, továbbra is aggályos szerintük például a médiahatóság funkcionális függetlenségének ügye, illetve a közmédia szerkesztői és pénzügyi szabadsága is

– fogalmazott Ujhelyi István, hozzátéve, problémaként vetődött fel az is, hogy nem történt és nincs is tervben olyan jogszabályi reform, amely a médiában megjelenő állami hirdetéseket szabályozná az európai értékeknek megfelelően, de aggodalmukat fejezik ki az újságírókat érintő Pegasus-botrány és annak feltáratlansága miatt is.

Az EP-képviselő forrásai szerint az Európai Bizottság friss jelentésében szerepel az is, hogy a Fidesz-kormány által fenntartott rendkívüli jogrend kiterjedt és folytatólagos alkalmazása aláássa a jogbiztonságot Magyarországon, és negatív hatással van az uniós belső piac működésére. Úgy véli, hasonlóképp fontos pontja a jelentésnek, hogy az új jogszabályok elfogadásának körülményeit – hangsúlyosan a reformintézkedések kapcsán előírt széles körű konzultáció tartalmára és eredményességére – még vizsgálják az uniós döntéshozók, nem véletlenül.

„Ez a jogállamisági jelentés újabb szégyenfolt a közös hazánknak, amelyért azonban kizárólag a Fidesz-kormány a felelős. Orbán Viktor és pártja felel azért, hogy továbbra sem jutunk hozzá a nekünk járó uniós forrásokhoz, és hogy az európai közösségünk szégyenpadjára kerültünk” – jelentette ki Ujhelyi István.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. májusban. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)