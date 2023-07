Elvesztette engedélyeit a balatonföldvári strand közepére álmodott kikötő

A mólószárak már elkészültek a balatonföldvári Nyugati strandjának kellős közepén, a strand ezen részét építési területté nyilvánítva el is kerítették. Ugyanakkor az építtető korábbi ígéretének megfelelően a strandszezon kezdetén, június 15-én levonult az építési területről, a munkálatokat felfüggesztette, az önkormányzat pedig a nyugati oldalon kibővítette a strandolás céljára a területet.

Fotó: Potocskáné Kőrösi Anita / Facebook

Ahogyan a Narancs.hu megírta, a beruházás megvalósítására kétszer is áldását adta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal. A tervek napvilágra kerülésétől fogva a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület tiltakozott a beruházás ellen, így a kormányhivatali engedély ellen keresetet nyújtott be, a Pécsi Törvényszék pedig ezeket megsemmisítette, új eljárásra kötelezve a hatóságot.

A bíróság álláspontja mindkét esetben az volt, hogy a megépített kikötő megváltoztatná a strand funkcióját, márpedig ez ellentétes Balatonföldvár város helyi építési szabályzatával.

Februárban a Demokratikus Koalíció egyenesen a környezetvédelmi uniós biztoshoz fordult annak érdekében, hogy vizsgálja felül a balatonföldvári strandon zajló beruházást. Kocsis-Cake Olivio akkor úgy fogalmazott: a Fidesz egy újabb „természetromboló” beruházásra készül a balatonföldvári strandon azzal, hogy ott egy „gigakikötőt” hoznának létre, ahol több mint 175 hajó férne el, és az egyik mólója 380 méter mélyen nyúlna be a Balatonba.

Arra is emlékeztetett, hogy a strand az elmúlt években többször is kapott – összesen 179 millió forintnyi – EU-s támogatást arra, hogy továbbra is strandként üzemeljen.

A Holovits Huba fideszes polgármester azonban úgy látta, a kikötőépítés leállításáról a Pécsi Törvényszék ítélete nem szólt, miként a Veszprémi Vármegyei Kormányhivatal határozata sem építési engedély, ez a szerv csak azt vizsgálta, hogy az előzetes környezetvédelmi hatástanulmány birtokában van-e akadálya a kikötőépítésnek. Holovits szerint egy kikötő „építési engedélye” a vízjogi létesítési engedély, amit a Fejér megyei katasztrófavédelmi hatóság adott ki, vissza is csak az vonhatja.

Ez a közelmúltban azonban megtörtént. „A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság a Pécsi Törvényszék ítéletében foglaltakat figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Balatonföldvár nyugati kishajókikötő saját célú vízilétesítményeire és vízimunkáira vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt visszavonta."

Az ügy azonban ezzel nem zárult le. Balatonföldvár Önkormányzata módosítani akarja a helyi építési szabályzat vitatott pontját, úgy, hogy álláspontjuk szerint immár lehetővé váljon a kikötőépítés. Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület elnöke erről a lapnak azt mondta: "nem jogállami megoldás, hogy utólag a jogi környezetet jogszabályszerűvé alakítjuk. Természetesen ezt sem fogjuk annyiban hagyni!”

Holovits Huba polgármester korábban az Indexnek úgy fogalmazott, városvezetőként és hajós emberként egyaránt örül az új kikötő megépülésének, hiszen ez élénkíti majd a helyi gazdasági életet, új adóbevételekhez jut a város.