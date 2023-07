A NAV nyomozást indít Karácsony Gergely kampányfinanszírozási ügye miatt

Eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Karácsony Gergelyhez köthető Kilencvenkilenc Mozgalom ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

A lap szerint az ügyben Tényi István tett feljelentést költségvetési csalás gyanújával. A feljelentéssel és a nyomozás elrendelésével kapcsolatban megkeresték a NAV sajtóosztályát is, tőlük azt a választ kapták, hogy nincs nyilvánosságra hozható információ.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, 500 millió forint érkezett Karácsony Gergely választási kampánymozgalma, a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára, a befizető Perjés Gábor párbeszédes politikus volt. A tranzakció a 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról című titkosszolgálati jelentésből derült ki.

A MOZGALOM SZÁMLÁJÁRA EGYETLEN BEFIZETŐKÉNT ANNAK HIVATALOS KÉPVISELŐJE, PERJÉS GÁBOR AZONOSÍTHATÓ, AKI A SZÁMLA FELETT ÖNÁLLÓAN RENDELKEZIK. PERJÉS TIZENKILENC ALKALOMMAL ÖSSZESEN 506 MILLIÓ FORINTOT FIZETETT BE A SZÁMLÁRA. A TRANZAKCIÓK NAGYOBB RÉSZE VALUTÁBAN TÖRTÉNT.

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

„Bármit is állít a lakájmédia, még a propagandaminiszter irányítása alatt működő titkosszolgálat sem tett olyan állítást a jelentésében, ami szerint a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület adományai külföldről származtak volna” – reagált a hírre Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat.

Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban. Nagy titkosszolgálati akciót igazán nem igényel. De azt még a titkosszolgálati jelentés is rögzíti, hogy az adományok között dollár nem volt. Igaz, rubel se