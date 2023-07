Nyaralni megyek, mi legyen a szőrös gyerekkel?

Nyaralás előtt dilemmát szokott okozni a kisállat-tulajdonosoknak, hogy mi legyen a házi kedvenccel, „a szőrös gyerekkel”, amíg a család a tengerparton pihen. Rá lehet bízni egy szomszédra, vagy be lehet adni panzióba, ahol tíz nap ellátásáért akár ötvenezer forintot is elkérnek. Ha pedig úgy döntenek, hogy magukkal viszik kedvencüket, számolniuk kell azzal, hogy a legtöbb szálláshelyen felárat kérnek értük. Nem szólva arról, hogy a külföldi utazáshoz többek között kisállatútlevél is szükséges. Összefoglaljuk a főbb tudnivalókat.