Az időjósok szerint vasárnaptól jön az újabb hőhullám

A jövő hét közepéig kifejezetten meleg időre kell számítanunk az országban. Ugyan lesznek gyenge frontok, de ezek is csak mérséklik majd a meleget. Péntektől szárazabb és melegebb léghullámok érkeznek Magyarországra, így vasárnaptól újabb kánikulahullám várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői videójából.

Mesterházy András meteorológus beszámolt arról, hogy hétfő éjszaka egy gyenge hidegfront fog érkezni, így az ország északi részében lehet majd számítani erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, és záporokra, valamint zivatarokra is itt van a legnagyobb esély. Éjszakára azonban a záporos-zivataros gócok az Alföldre tevődnek át, a hajnali és reggeli órákra pedig mindenhol megszűnik a csapadék.

Kedden szinte országszerte túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható. A hidegfrontot követően néhány fokot mérséklődik a meleg, napközben 30-34 Celsius-fok között alakulhatnak a csúcsértékek. A hőérzetet a megélénkülő északnyugati szél mérsékelheti.

Szerdán napközben egy hullámzó front érkezik északnyugat felől, így a déli óráktól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, délután-este egyre több helyen kell záporra, zivatarra készülni. Az érkező front előtt kifejezetten meleg lesz, 30-38 fok között alakulhatnak a csúcsértékek, kis eséllyel akár a napi országos melegrekord is megdőlhet.

Csütörtökön az ország felett lesz a hullámzó front, így többfelé, akár ismétlődő jelleggel is előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd estétől szárazabb levegő érkezik.

Pénteken és a hétvégén túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, és egyre melegebb lesz.

A következő hőhullám vasárnap vagy a jövő hét első napjaiban tetőzhet. Az ország egyre nagyobb részén, elsősorban a középső országrészben és az Alföldön 35 fok feletti csúcshőmérsékletek lehetnek, és az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést – mondta Mesterházy András. Hozzátette azt is, hogy a jövő hét közepén érkezhet egy markánsabb hidegfront, amely mentén akár többfelé is előfordulhat zápor, zivatar, és a front akár tartósan is mérsékelheti a nagy meleget.