Orbán Viktor videóval üzent a NATO-csúcsról

„Ez itt Vilnius, kétnapos NATO-csúcstalálkozó. A legfontosabb kérdés mi más lehetne, mint az orosz–ukrán háború. A magyar álláspont változatlan, ezt képviseljük: Ukrajnába nem fegyvereket, hanem békét kellene vinni. Tűzszünetre volna szükség, és a háború helyett minél hamarabb meg kellene kezdeni a béketárgyalásokat” – kezdte a videót Orbán Viktor.

„A magyar álláspont világos, hiszen a háború a szomszédunkban van, és a Kárpátalján élő magyarok miatt magyar emberek tízezrei vannak közvetlen veszélyben” – tette hozzá. Majd azzal folytatta:

Magyarország amellett tör lándzsát, hogy a NATO ne változtassa meg korábbi álláspontját, hiszen a NATO egy katonai védelmi szövetség. Azért jött létre, hogy megvédje a tagállamait, nem azért, hogy más országok területén hajtson végre katonai akciókat.

„A magyar álláspont most, a tárgyalások kezdetén teljesen egybeesik a NATO álláspontjával, hiszen a NATO nem küld csapatokat, nem küld fegyvereket, nem képez ki harcoló katonai egységeket, hanem a saját tagállamai védelmét próbálja megerősíteni. Ez szükséges, helyes, és Magyarország ezt támogatja” – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor ezzel arra utalt, hogy a NATO-tagállamok zöme segíti ugyan Ukrajnát fegyverekkel és kiképzéssel, de ezt minden esetben kétoldalú megállapodások alapján teszik, és nem a katonai szövetség közvetlen képviseletében (egy szakértő korábban írt arról, hogy a vilniusi csúcs után is így folytathatják Ukrajna támogatását).

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi órákban kemény eszközökkel lépett fel azért, hogy a NATO vezetői változtassanak a döntésükön, és gyorsítsák fel Ukrajna csatlakozását. Mindeközben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer azt közölte a Facebook-oldalán, hogy szerinte sikerül elkerülni a háború eszkalációját, mert Ukrajna (Zelenszkij kérésével ellentétben) „sem meghívást, sem menetrendet nem kap az esetleges csatlakozásra”.

Rendkívüli ülést kezdeményeztek az Országgyűlésben

Előzőleg már írtunk arról, hogy Orbán Viktor – az atv.hu kormányzati forrásai szerint – rendkívüli kormányülést hívhat össze még erre a hétre, amelyre a háború, a NATO-csúcs, valamint Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációja miatt lehet szükség. Ez utóbbit illetően fontos fejlemény volt, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfő este azt ígérte, nem akadályozzák többé a svédek csatlakozását, és a török parlamentben a lehető leghamarabb beterjesztik a ratifikációt.

Az ATV pedzegette azt is, hogy a törökök lépése miatt a magyar parlamentben is szükség lehet rendkívüli ülés összehívására. Ezt most a Momentum Mozgalom kezdeményezte is, amiről Facebook-posztban számoltak be.

A svéd NATO-csatlakozás Magyarország alapvető biztonsági érdeke. Minél erősebb a NATO, annál nagyobb biztonságban van Magyarország és a magyar emberek

– írt Gelencsér Ferenc, a párt elnöke, hozzátéve: „ezért a Momentum elkötelezett a hazánk NATO-tagsága mellett, valamint a védelmi szövetség bővítése mellett is. A Momentum politikusai szerint véget kell vetni annak, hogy a magyar kormány és az Országgyűlés kormánypárti többsége a magyar emberek alapvető biztonsági érdekével szemben szeszélyes idegen érdekeket szolgál ki, ezért kezdeményez rendkívüli parlamenti ülést a Momentum frakciója. Hazánk nemzetközi megbecsülésének a maradéka a tét, ezért meg kell állítanunk a Fidesz rombolását!”.