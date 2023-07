Csődbe ment Versend, miután a polgármester több millió forintot csalt el

Gazdasági csalás miatt jogerősen elítélte a bíróság Versend polgármesterét, Kárász Istvánt. A baranyai település annyira eladósodott, hogy a közétkeztetés és az önkormányzati dolgozók bére is veszélybe kerülhet.

A napokban jogerősen is kimondta a bíróság, hogy Versend polgármestere méltatlanná vált a baranyai település vezetésére – számolt be az RTL Híradó.

A riportból kiderült, hogy Kárász István már 2011-ben bejelentette, hogy csődbe ment a település. A rendőrség ezután költségvetési csalás gyanúja miatt kezdett el nyomozni. A városvezető mindezek ellenére 2010 óta az összes választást megnyerte.

A BÍRÓSÁG NEMRÉG JOGERŐSEN 1 ÉV FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE KÁRÁSZ ISTVÁNt, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY NÉGY ÉS FÉL MILLIÓ FORINTOT VETT KI NEM LÉTEZŐ BERUHÁZÁSOKRA.

A döntés értelmében a polgármesternek megszűnik a tisztsége, a következő választáson már biztosan nem indulhat.

Egy helyi férfi arról számolt be az RTL Híradónak, hogy a városvezetés nem tud segélyeket fizetni. Az önkormányzat közben több szolgáltatónak is tartozik. A helyi ellenzék szerint a közalkalmazottak bére is veszélybe került. Kárász István nem nyilatkozott az ügyről.

Ahogy az Index beszámolt róla, a többségében romalakta falu már évekkel ezelőtt is a figyelem középpontjába került, miután Kárász István polgármestert költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt nem jogerősen elítélték. A településen már ekkor több millió forint hiányzott.