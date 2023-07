Idegen hadseregekben is feltűnhet a magyar drón

A magyar fejlesztésű drón képes többek közt kötelékben repülni, társaival kommunikálni és támadó repülőgépek jeleit szimulálni. A fejlesztés több évig tartott, és valószínűleg nemzetközi bemutatókon, de akár más hadseregekben is feltűnhet majd.

Mint arról az Index is beszámolt, a Magyar Honvédség a világpiacon egyedülálló, magyar fejlesztésű, pilóta nélküli repülőgépet mutatott be. A drón kötelékben is képes repülni – mondta Porkoláb Imre védelmi innovációért felelős miniszteri biztos szerda reggel a közszolgálati televízióban.

A miniszteri biztos azt is hozzátette, hogy a sugárhajtású, 65 kilogrammos ProTAR drón képes társaival kommunikálni, együtt repülni velük, valamint támadó repülőgép jeleit szimulálni, így szerepe lesz a légvédelmi katonák kiképzésében is.

Nagyon fontos, hogy a földön zajló műveleteket úgy tudjuk támogatni, hogy egyébként a levegőt uralni tudjuk […], éppen ezért fontos, hogy meg tudjuk védeni hazánk légterét

– mondta Porkoláb.

A biztos hozzátette, jelentősen csökkenti a kiképzés költségeit, hogy a technológia fejlődésével ma már a drónok feladata a támadó fél szimulálása.

A fejlesztés évekig tartott, ám a végeredmény megfelel a Magyar Honvédség igényeinek és céljainak. Porkoláb Imre reméli, a drón megállja a helyét a nemzetközi összehasonlításban is, továbbá külföldi gyakorlatokon és akár más hadseregekben is feltűnhet.