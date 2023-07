Az Amnesty International egy héttel ezelőtt festett szivárványszínűre egy padot a Tompa utcában, amivel szimbolikusan az LMBTQ-emberek mellett álltak ki. A padot aztán a Ferencvárosi Torna Club ultrái átfestették a klub színeire, amiből aztán padfestő háború kerekedett. Legutóbb ebbe egy harmadik, ismeretlen fél is beszállt, amelynek tagjai az eredeti, barna színre festették át a padot.

A padon egy fóliázott papírt is elhelyeztek, amire azt írták: „Én csak egy pad szeretnék lenni. Ami jó mindenkinek. Neked is. Neki is. Nekünk.” A jelek szerint a pad azonban nem volt jó mindenkinek,

ugyanis csütörtök reggel megint átfestették.

Először olyan fotó látott napvilágot, amelyen az volt látható, hogy a pad nagy részét leszerelték. Ebből egyesek arra következtettek, hogy inkább az egész padot elbontják, úgy, ahogy van.

Később aztán kiderült, erről szó sincs, és csak azért szedték darabjára a padot, hogy könnyebb legyen átfesteni – ezúttal ismét szivárványszínűre. Délelőtt be is fejeződött a festés, és összeszerelték a padot.

Így alakult eddig a története

Mindez azt jelenti, hogy az utóbbi egy hétben már hatodszorra festették át a padot:

múlt hét csütörtökön először az Amnesty International festette szivárványszínűre,

szombaton a ferencvárosi ultrák átpingálták zöld-fehérre,

vasárnap az Amnesty feljelentést tett, és ismét átfestette a padot,

utána hétfőn a fradisták megint zöld-fehérre festették,

ezután kedd este festették barnára az ismeretlenek,

most pedig ismét szivárványszínű lett.

A kérdés az, hogy meddig…