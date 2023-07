Dunaújvárosban és környékén is életveszélyes helyzeteket okozott a vihar

Ahogy az Index beszámolójában is írtuk, Sopronban és Győrben fák dőltek ki, melyekről a MÁV járatai pedig jelentős késéssel tudtak csak közlekedni a szélsőséges időjárásban.

Dunaújvárosban is kíméletlen pusztítást végzett a hajnali vihar. Mint a Duol.hu megírta, a Kossuth Lajos utcában négy parkoló autóra dőlt egy fa. Az egyik jármű szélvédője be is tört.

A városban és a környékén több helyen is letört faágak és kidőlt fák akadályozták a közlekedést.

Kislángon egy családi ház kerítésére dőlt rá egy nagy gesztenyefa.

Székesfehérváron a Vásárhelyi úton lehasadt ágak, a Kund utcában pedig az útra dőlt cseresznyefa okozott balesetveszélyt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelentése szerint.