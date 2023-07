Soproni Tamás: Ott segítünk, ahol az állam már elvette tőlünk a feladatot

Terézvárosban albérlet-támogatással segítenek megakadályozni, hogy pedagógusok, szociális dolgozók és rendőrök hagyják el a pályájukat. Erről nemrégiben Soproni Tamás, a Momentum terézvárosi polgármestere számolt be a Facebook-oldalán. A városvezető most az Indexnek nyilatkozott a feltételekről, és arról, miért fontos, hogy az önkormányzatok valamelyest átvállaljanak az állami feladatokból.

„Elkeserítő látni, hány tanár és óvodapedagógus kényszerül elhagyni a pályát, mert úgy érzi, nincs megbecsülve, sem erkölcsileg, sem anyagilag, a státusztörvénnyel pedig még rosszabb helyzetbe kerül. És nincsenek ezzel egyedül. Pedagógiai asszisztensek, iskolapszichológusok, szociális szférában dolgozók, rendőrök, tűzoltók – mind menekülnek az államtól mint munkáltatótól. Mi meg majd nézünk, hogy nincs elég tanár, hogy nem látunk elég rendőrt az utcán, hogy a gyermekek lelkiállapota romlik, hogy a mentős feszült. Pedig közvetetten ez a mi döntésünk, a mi felelősségünk. Hiába hatalmas ezeken az embereken a felelősség, a munkájuk becsülete egyre alacsonyabb. Ha az állam elengedi a kezüket, mi megpróbálunk közbelépni, de a lyukakat csak betömködni vagyunk képesek: a pályaelhagyás megakadályozásához strukturális reformra és méltányos bérekre lenne szükség” – közölte a polgármester néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalán.

Azt is bejelentette, hogy a terézvárosi képviselő-testület egy három éven át havi bruttó 150 ezer forintos albérlet-támogatásról döntött, amit 18 munkavállalónak nyújtanak: óvodapedagógusoknak, bölcsődei dolgozóknak, szociális munkásoknak és rendőröknek.

Soproni Tamás a terézvárosi önkormányzat sajtóosztályán keresztül arról tájékoztatta az Indexet, hogy a javaslatára született meg a támogatásról szóló előterjesztés.

Elsősorban az érintett állami szektorokban tapasztalható pályaelhagyás indokolta a döntést, ami jóval régebben tapasztalható – nem csak kerületi szinten –, mint a státusztörvény elfogadása. A státusztörvény felerősítette ezt a már meglévő tendenciát, amely részben az anyagi megbecsülés hiánya, a bizonytalanság és a más, piaci szektorokban elérhető jóval magasabb jövedelmek miatt tapasztalható

– közölte a polgármester.

Hozzátette, hogy már korábban is mindent megtettek kiváló pedagógusaik, egészségügyi és szociális dolgozóik megtartásáért bérkiegészítéssel, béren kívüli juttatásokkal, szolgálati lakásokkal, továbbá ilyen módon segítik a rendvédelmi dolgozókat is, annak ellenére, hogy ez az önkormányzatnak nem feladata.

Az albérlet-támogatás egy újabb a sorban, amely az egyre magasabb lakhatási költségek és lakhatási problémák miatt segíthet abban, hogy Terézváros munkaerő megtartóereje növekedjen. Ez szolgálja az itt dolgozók és az itt élők érdekeit is

– fogalmazott Soproni Tamás.

Bővül a támogatottak köre

Válaszából az is kiderült, hogy egyhangú döntés született a képviselő-testületben a támogatásról. A feltételekkel kapcsolatban a polgármester kifejtette: a támogatásból az a dolgozó részesülhet,

akinek munkaideje legalább heti 30 óra,

illetve legkésőbb a támogatás megítélése után két hónapon belül Terézvárosban lakást bérel és lakóhellyel rendelkezik.

Pontosított is a polgármester: míg a bejegyzésében 18 munkavállalót említett, valójában 25 főről van szó. Jelezte, hogy az eredeti közlemény óta további egyeztetéseket folytattak, és előreláthatólag szeptemberben 25 főre bővül a támogatottak köre:

5-5 fő óvodai és bölcsődei dolgozó,

5 általános iskolai tanár,

5 rendőr,

2 tűzoltó

és 1-1 dolgozó a három szociális intézményükből.

A kérdésre, hogy mekkora az érdeklődés, hányan jelentkeztek eddig a támogatásért, Soproni Tamás azt válaszolta:

A döntés óta több levél is érkezett már az önkormányzathoz olyan személyes történetekkel, sorsokkal, amelyek alátámasztják, hogy mekkora szükség van ezekben a szektorokban a segítségre.

Arról is tájékoztatott, hogy a támogatásra nem közvetlenül az önkormányzathoz kell jelentkezni, hanem az intézmények munkáltatói tesznek javaslatot a rendeletben meghatározott szempontok szerint a támogatandó munkavállalóra. „A munkáltatók az önkormányzatnál jobban meg tudják ítélni, kik azok, akiknek a munkájára a kerületnek nagy szüksége van, és itt tartásában ennek a támogatásnak nagy szerepe lehet” – közölte a polgármester.

Megkérdeztük tőle, várható-e, hogy más kerületek is átvegyék a terézvárosi kezdeményezést. Soproni Tamás szerint igen, ahogy az is, hogy az önkormányzatok más módon is próbálnak majd segíteni. Válaszában azt írta, hogy Terézváros is igyekszik segíteni ott, ahol az állam elvette már tőlük a feladatot; az iskolákban jelentős felújításokat végeznek (például a Tóth Aladár Zeneiskola és az Erkel iskola közös udvarán), ingyenes képzéssel segítenek a tanároknak, és a védőnőknek sem engedik el a kezét, mert nem szeretnék, „ha az eddigi kiváló munkakörülményeik az államosítással rosszabbak lennének”.

A terézvárosi polgármester szerint az önkormányzatoknak – ha képesek rá – át kell venni valamelyest az állami feladatokból, ellenkező esetben a rendszer, akár az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy, a rendvédelem, már működésképtelen lenne.

(Borítókép: Soproni Tamás a Momentum mozgalom rendezvényén 2023. február 4-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)