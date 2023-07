Orbán Ráhel első bababoltja Budapesten nyílt még tavaly tavasszal Odu Store néven a Hegyvidék Bevásárlóközpontban. A második bolt pedig Szántódon, a Mövenpick BalaLand Resort és Family Parkban nyílt – tudta meg a 24.hu.

A szántódi BalaLand Family Park része annak a hotelt és lakóingatlanokat is magába foglaló óriásprojektnek, amelyet közvetlenül a partra, Tihannyal szembe tervezett Szepesi Richárd cégcsoportja.

Szepesi már többször is feltűnt kormányközeli helyeken, valamint sorra jól szerepelt a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, amihez igen közel állt a magyar miniszterelnök lánya is. A lap szerint a balatoni bolt kínálata valamivel szűkösebb, mint a Hegyvidék Bevásárlóközpontban található bolté, és a médiafigyelem is jóval alacsonyabb, mint a budapesti üzlet megnyílásánál.

Az Odu Store egyelőre az építkezés szakaszában jár, a két éve nyáron indult cég az első, tört évben 1,7 millió forintos veszteséget termelt (233 ezer forintos árbevétel mellett), a tavalyi teljes üzleti évében pedig 55,6 millió forintos mínusszal zárt (ekkor már 73,4 milliós volt a forgalmuk). Ennek ellenére idejét látták az újabb bolt megnyitásának – írja a lap.