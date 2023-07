Novák Katalin két tehenet is adott ajándékba

Novák Katalin államfő kórházat és iskolát is meglátogatott, valamint adományokat adott át hivatalos ruandai látogatásának kezdetén.

A köztársasági elnök pénteken koszorút helyezett el Gyöngyi Krisztián ökológus emléktáblájánál, majd ellátogatott a rwamaganai kórház újszülöttosztályára, ahol a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével két inkubátort adott át.

Szombaton a Nyanza általános és középiskolában (Nyanza École Secondaire) európai történelem tanórán vett részt, majd megtekintette és kipróbálta a Hungary Helps projektben megvalósult kézmosó állomást.

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár a közmédiának szombaton a helyszínen elmondta: Magyarország kormánya ebben az iskolában a vizesblokk megépítését vállalta magára a Hungary Helps Programon keresztül és a Közel Afrikához Alapítvány közreműködésével.

Hozzátette, hogy amikor Afrikában az oktatás támogatásáról van szó, az nem az oktatás színvonalának emelését jelenti, hanem az oktatás körülményeinek javítását. Itt ez a vizesblokk szükséges ahhoz, hogy az idejáró mintegy 1000 diák megfelelő higiénés körülmények között tanulhasson – mutatott rá.

Kiemelte, hogy Novák Katalin köztársasági elnök és delegációja ezen túl több tárgyi adományt is átad, így sporteszközöket és elemlámpákat is. Utóbbi jelentősége, hogy sok család házában nincs áram, így ez is nagy segítséget jelent.

A helyiek által legnagyobb becsben tartott elnöki adomány két tehén volt, amelyek hozzájárulnak, hogy a gyerekek egészséges tejhez jussanak

– fűzte hozzá.

Azbej Tristan szólt arról is, hogy a Hungary Helps Program szempontjából egyre fontosabb az afrikai kontinens szubszaharai térsége. Rámutatott az oktatás, a szakképzés támogatásának fontosságára, amely révén a felnövekvő generációk hozzájárulhatnak ahhoz, hogy itt, a helyszínen alkossák meg a jövőjüket.

Mészáros Zsolt nagykövet az eseményen emlékeztetett arra, hogy első alkalommal jár köztársasági elnök Ruandában és Nyanza tartományban. Megköszönte a köztársasági elnöknek az adományokat, és kiemelte: a víz nemcsak az élet, hanem a higiénia alapja is. Felidézte Semmelweis Ignácot, aki 200 évvel ezelőtt mindenkit arra kért, hogy mosson kezet, ezzel hozzájárult az újszülöttek és az édesanyák életének megmentéséhez, csökkentette a halandóságot.

Novák Katalin vasárnap Paul Kagamével, a Ruandai Köztársaság elnökével folytat megbeszélést, hétfőn pedig a Women Deliver 2023 konferencián (WD2023) szólal fel más államfők társaságában. A tér, szolidaritás és megoldások mottójú nemzetközi konferenciára mintegy hatezer résztvevőt várnak személyesen és online, hogy a nőket érintő legfontosabb problémákról tanácskozzanak, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a lányok és nők helyzetének erősítése érdekében.