Széles választékkal várja a felsőoktatási ponthatárok jövő heti kihirdetésével beinduló szezont az albérletpiac. Április óta fokozatosan bővül a kínálat, július elején már közel 12 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a fiatalok – figyelmeztet az ingatlan.com.

A kínálat mellett az albérletárak is folyamatosan emelkednek, ezért a bérleti díjak drágulása okán beinduló albérletkeringő miatt a következő hetekben még intenzívebb lehet.

A kereslet is felfutóban van, 8 százalékkal erősödött éves összevetésben, az érdeklődések száma idén meghaladta a félmilliót. A lakbérek drágulása miatt a bérlők olcsóbbra is cserélhetik a meglévő albérletüket.

Budapesten az átlagos bérleti díjak július elején már 240 ezer forintnál tartottak, de a legjelentősebb egyetemvárosokban is a fővárosi szintet közelítik a tavalyi átlagos lakbérek. Debrecenben és Győrben 170-170 ezer forintos, Pécsen 140 ezer forintos, Szegeden több mint 137 ezer forintos, Miskolcon pedig 100 ezer forintos albérletárak várják a bérlőjelölteket.

Az idén elszakadt egymástól a lakóingatlan-piac két meghatározó része. Az eladó lakások iránti kereslet stagnál, és a lakások drágulása is megállt, a kiadó lakóingatlanok piaca viszont fokozatos élénkülést mutat.

Az átlagos lakbérek az elmúlt hónapokban fokozatosan növekedtek, aminek több oka is van. A minimálbér és a keresetek növekedése miatt a tulajdonosok is bátrabban árazzák be a kiadó lakásokat, mint tavaly. A másik fontos tényező, hogy 2022 második felében stagnáltak az albérletárak, mivel a rezsibizonytalanság miatt a tulajok nem mertek emelni. Idén azonban már sokan megtették, mert a rezsidíjak szerencsére nem váltak megfizethetetlenné a bérlők számára sem