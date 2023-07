Jön a felhőszakadás, de nem ússzuk meg az iszonyú hőséget sem

A napok óta tartó kánikula után végre kicsit felfrissülhet az ország. Egy hullámzó hidegfront érkezik hazánkba, így sok helyen alakulhat majd ki zápor és zivatar. A szél is megélénkül, az ország északi felén akár viharos széllökésekre is számíthatunk.

Zivatarok, záporok érkeznek szerdán térségünkbe. Főleg a délnyugati és északkeleti területeken a zivatarok hevesebbek is lehetnek, melyeket jégeső, intenzív csapadékhullás és felhőszakadás is kísérhet. A szél főleg az ország északi részén élénkülhet meg, ott a zivatarok közelében számíthatunk akár viharos széllökésekre is – írja az Időkép.

A napi középhőmérséklet 25–27 fok fölött várható. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakul majd.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azonban több járásra is riasztást adott ki zivatarok miatt, leginkább az ország nyugati, délnyugati részén.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Ezen kívül több figyelmeztető jelzés is érvényben van zivatarok, felhőszakadás és magas középhőmérséklet miatt. A zivatarok miatt az egész országban érvényes a jelzés, több helyen narancssárga, kettes fokozatú. Felhőszakadás az északkeleti és délnyugati vármegyékben fordulhat elő. Az alábbi vármegyékre adtak ki figyelmeztetést magas napi középhőmérséklet miatt:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém,

Zala.

Az orvosmeteorológia szerin a hidegfront miatt megnövekedhet a görcshajlam, és többeknél előfordulhat fejfájás és migrén, emellett a hőség okozta panaszok továbbra is jelentkezhetnek.

Csütörtökön már leginkább napsütés várható, zápor és zivatar főleg az ország északkeleti és délnyugati részein fordulhat elő. A maximum-hőmérséklet 27–33 fok között alakul.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras