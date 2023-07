A szomszédot elverte, már Magyarország felé tart a teniszlabda méretű jég

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a három vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. A meteorológiai szolgálat közölte, szerdán több hullámban várhatók zivatarok.

A cellákat általában viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökések, intenzív eső, jégeső kísérheti.

Heves zivatarokra elsősorban a késő délutáni, esti óráktól a délnyugati és az északkeleti területeken van esély. Délnyugaton nagyobb eséllyel várható zivatarrendszer kialakulása is. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb szélroham, felhőszakadás és nagyméretű, 3-4 centiméteresnél is nagyobb jég társulhat. A zivatarok különösen a déli országrészben éjszaka is folytatódhatnak.

Már a határainknál van az ítéletidő

Szlovéniában többfelé nagy méretű jég, szélvihar kísérte a zivatarokat. Az ítéletidőt okozó felhők pedig már megérkeztek a délnyugati határainkhoz.

A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra is, hogy az időjárási helyzetre való tekintettel a legmagasabb, piros fokozatot is kiadhatják a délnyugati országrészre.

Csütörtök napközben már jellemzően sokkal kevesebb helyen kell zivatarokra számítani az északkeleti és a nyugati tájakon, ezek idején azonban még előfordulhatnak heves kísérőjelenségek.

Csökkentette teljesítményét a paksi atomerőmű

A tájékoztatás szerint a keddi 320 megawatt teljesítménycsökkentést követően szerdán 15 órától további 240 megawattal csökkentik az erőmű teljesítményét.

A jelenlegi leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt, amely a nukleáris biztonság szintjét nem befolyásolja

– írták.

Hozzátették, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi Atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90 százalékkal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet mellett is.

A Paksi Atomerőmű korábbi tájékoztatása szerint a belső szabályzatban 29,5 Celsius-fokos beavatkozási határt állapítottak meg; ennek elérése esetén – a hőmérsékletkorlát túllépésének mértékében – 0,1 Celsius-fokonként 80 megawattal kell csökkenteni a teljesítményt mindaddig, amíg az előírt korlát alá nem süllyed a vízhőmérséklet.

Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattos meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad – közölte a hatóság.