Németh Szilárd Tusnádfürdőn is aktivizálta magát

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, rezsibiztos, a magyar ételkultúra védelmezője a Facebook-oldalán is megosztotta mindenkivel a Tusnádfürdőn általa készített lecsót. A politikus hű maradt saját magához, ugyanis egy kis csavart is belecsempészett az ételkölteménybe.

A XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort 2023. július 18–23. között rendezik. Az eseményen miniszterek, államtitkárok, valamint ellenzéki politikusok is részt vesznek. A hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Tusnádfürdőn.

Annak örömére pedig, hogy elkezdődött a fesztivál, Németh Szilárd össze is dobott gyorsan egy lecsót, nem is akármilyet. A lecsó menasági csirkemájjal, valamint Bertis kolbásszal készült.

Az idei rendezvényt Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke, Butyka Zsolt Tusnádfürdő polgármestere nyitotta meg egy beszélgetés formájában.

A rezsibiztos egyébként legutóbb a Karcagi Birkafőző Fesztivál egyik vendége volt, ahol szintén bemutatót tartott a konyhaművészetéből.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke többször is elkápráztatta már a követőit a ínyencségeivel a Facebook-oldalán, azonban nemrég új szintre lépett, miután regisztrált a TikTokra.

Korábban Felcsúton egy gasztronómiai versenyen is díszvendég volt Németh Szilárd, ahol elmondta, „az étkezés nemcsak testi, hanem lelki feltöltődés is egyben”. Sőt még az is kiderült, „a magyarok magyar Magyarországot akarnak, amihez a gasztronómia is hozzátartozik”.

Emlékezetes, hogy a politikus már a 2018-as választási kampány előtt is beszélt arról egy sajtótájékoztatón, hogy a magyar gasztronómia veszélybe került, és meg kell őrizni a magyar ételkultúrát a Budapesten egyre inkább elszaporodó gírosz/kebab-gyorséttermekkel és McDonald’sokkal szemben.