Olyan aszály sújtja az Alföldet, hogy még a kukorica is az esőt kívánja

Az elmúlt napokban főként a délnyugati és az északkeleti országrészekben fordult elő csapadék, ugyanakkor a hőségben igen intenzív volt a növényzet párologtatása. Az Alföldön valamint a Dunántúl északi és délkeleti tájain többfelé aszály van, de máshol is sokat veszített nedvességtartalmából a talaj a hónap eleje óta – írja jelentésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint a következő napokban többször és többfelé számíthatunk akár heves zivatarokkal kísért záporokra, és néhány fokkal a kánikula is mérséklődik.

Nagy területen 10-20 mm a tíz napos csapadékhiány. A talaj felső fél méteres rétege a Dunántúl északi és délkeleti tájain, Budapest tágabb környezetében valamint az Alföld jelentős részén kritikusan száraz , de a mélyebb talajrétegek nedvességtartalma még kielégítő a növények számára.

A korábban felsorolt területeken tapasztalható jelentős aszály.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Még a kukorica is esőre vár

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is késve kezdődött a kukorica vetése. Az április az átlagosnál hűvösebben alakult, és a talaj hőmérséklete csak lassan, a szokásosnál később érte el tartósan a 10 fokos küszöbértéket.

A talajnedvesség kedvezően alakult még a vetés kezdeti időszakában, április közepétől azonban főként az Alföldön többfelé kevesebb csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál, és május elején is kevesebb eső öntözte a friss vetést az optimálisnál.

Így a felső talajréteg, ahonnan a kukorica ilyenkor a nedvességet gyűjti, elsősorban az Alföldön kiszáradt.

A hónap közepén érkezett bőséges csapadék azonban pótolta nedvességet, a növények fejlődése optimálisan alakult, de északkeleten, ahol kevesebb esett, május végére ismét szárazzá vált a talaj.

Június elején éppen időben érkezett az újabb csapadék, hogy megszüntesse a Tiszántúl északi felén kialakulóban lévő aszályt, majd a hónap utolsó dekádjában is országszerte záporok öntözték az állományokat. Július első két dekádjában is a záporos csapadékforma volt a jellemző, foltokban nagyobb mennyiség is leesett, míg egyes területek, főleg az ország középső széles sávja egyre szárazabbá vált.

A hőmérséklet áprilisban, májusban és júniusban is gyakran alakult alacsonyan a kukorica igényeihez képest, így jelenleg az összegzett hőösszeg jócskán elmarad az optimálistól.

Mi vár ránk a jövő héten?

Az előttünk álló egy hétben gyakran változékony, de többnyire meleg időben lesz részünk. Pénteken és szombaton nyugat felől nedvesebb légtömegek érkeznek fölénk, több hullámban várható eső, zápor, akár heves zivatar. Szombaton a déli és keleti országrészben várható nagyobb mennyiség. Vasárnap és hétfőn száraz időben lesz részünk, majd hétfő estétől szerda estig ismét többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, ekkor a több csapadék hazánk északi felén valószínű.

Összességében a következő egy hétben sokfelé van esély 10-20 mm csapadékra, az északi országrészben 30-40 mm is hullhat.

A hőmérséklet eleinte visszaesik kissé. A csúcsérték pénteken főként az Alföldön haladja majd meg a 30 fokot, a hétvégén pedig 30 fok körül vagy néhány fokkal az alatt alakul. A jövő hét elején ismét melegszik az idő, és átmenetileg visszatér a hőség 35 fok körüli maximumokkal, de szerdán egy hidegfront hatására északnyugat felől lehűlés kezdődik.