Nem jelenhetett meg a kormánypárti politológus tanulmánya a Magyar Pszichiátriai Társaságnál

Szilvay Gergely politológus, a Mandiner munkatársa írt egy tanulmányt, amelyben a genderelmélet kritikáját fogalmazta meg, és úgy volt, hogy megjelenik majd a Psychiatria Hungarica folyóiratban, de a lektorálás ellenére sem került sor erre. Most a Magyar Bioetikai Szemle tudományos folyóirat tette közzé a művet.

Állítólag a Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos szaklapja, a Psychiatria Hungarica 2023. áprilisi számában a lap főszerkesztője, Tényi Tamás, a Pécsi Tudományegyetem professzora szeretett volna közölni egy tanulmányt Szilvay Gergelytől, mert a kiadványt úgy jelentette meg, hogy minden tanulmány a genderelmélettel volt kapcsolatos.

A szerző tudományos munkásságáról kiemeli a Mandiner, hogy több tanulmánya is jelent már meg hasonló témában, egy hasonlót éppen most publikáltak angolul. Kis utánajárás után azonban kiderült, hogy valóban megjelent angolul, de nem egy neves külföldi tudományos folyóiratban, hanem az Alapjogokért Központ kiadásában.

Tényit ezt követően állítólag többen is figyelmeztették, hogy nem szeretnék, ha megjelenne Szilvay tanulmánya, voltak, akik a társaságból való kilépéssel is fenyegetőztek.

A felelős szerkesztő és több munkatársa lemondott pozíciójáról, miután egy érdekes szavazás is volt, amelyen nagyon kevesen vettek részt, és nem is szavaztak valójában, csak több e-mailt összevágtak a vitából. Tényi kilépett a társaságból is, és lépéséről, valamint annak indokáról tájékoztatta az MTA elnökét és a szakterületi államtitkárt.

A most megjelent tanulmányhoz egy kis előszót is hozzáadott Turgonyi Zoltán, a Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztője.

Reményeim szerint a baloldalon is akadnak olyan szerzők, akik elgondolkodnak a jelen számunkban olvasható vagy másutt közölt, hasonló szellemben érvelő írásokon, és akár érdemi válaszkísérleteket is megfogalmaznak. A dialógus a liberalizmusnak is elemi érdeke lenne

– írta a főszerkesztő, ami azért sejtet egyfajta elköteleződést.

A Gender-elmélet kritikájának vázlata címet viselő dolgozat itt tölthető le.