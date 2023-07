Szijjártó Péter Armanira cserélte „szerkóját”, majd elindult Japánba

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter ezúttal Facebook-oldalán a „szerkójának” lecserélését jelentette be.

Szijjártó Péter egy nem mindennapi fotót posztolt a Facebook-oldalára. Azt már korábban is láthattuk, hogy komoly utazós szettekkel rendelkezik a külügyminiszter, de most a szokásostól eltérő ruhákba öltözött.

Szerkó gyorsan lecserélve, készen a 12 órás utazásra. Irány Fukuoka, majd Tokió

– olvasható a bejegyzésben.

Érdekes, hogy a külügyminiszter korábbi szerelése is Armani volt, és abban is éppen Ázsiába, méghozzá Kínába utazott. De fotókkal nem csak a felsőjére, hanem bizony a rózsaszín Real Madrid-os tornazsákra is ráterelte a figyelmet.

Szijjártó Péternek az öltönyét kellett áthúznia, ugyanis ma a tárcavezető a kirgiz kollégájával, Zseenbek Kulubajevvel közös sajtótájékoztatót tartott, ahol arról számolt be, hogy Közép-Ázsia mára jelentősen felértékelődött, miután az ukrajnai háború és az elrendelt szankciók miatt addig jól működő tranzitútvonalak és kereskedelmi kapcsolatok lehetetlenültek el.

Emellett bejelentette, új lendületet kapott az oktatási együttműködés azzal, hogy a két rektori konferencia együttes ülést tartott, s egyre szorosabb a kapcsolat több magyar és kirgiz egyetem között. Évi 200 hallgató érkezhet ösztöndíjjal a hazai felsőoktatási intézményekbe a közép-ázsiai országból, valamint a Magyar Diplomáciai Akadémia is részt vesz fiatal kirgiz diplomaták képzésében.

Szijjártó Péter arról is beszámolt a sajtótájékoztatón, hogy a magyar nagykövetet bekérették a román külügyminisztériumba, de elmondása szerint „minden bizonnyal rendkívül barátságos beszélgetés” lehetett.