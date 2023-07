Kelet felé tart a vihar, az ország nyugati részét már elverte a jég

Kelet felé tart a hidegfront: már a Dunántúl nagy részén és az északi vármegyékben van hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztás. Az ország nyugati felében már több helyen is jégesőről számoltak be.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

A meteorológiai szolgálat közölte: kedden több hullámban várhatók nyugat, délnyugatról kelet, északkelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok, amelyek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződnek.

Elsősorban az ország délkeleti felén, kétharmadán alkalmasak a feltételek piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is – jelezték.

A heves zivatarokat viharos, kárt okozó – óránkénti 90-100 kilométeres, de zivatarrendszerben óránkénti 100-120 kilométeres – szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérik. Estétől északnyugat felől lassan stabilizálódik a légkör, de a zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.

Az Időkép beszámolója szerint Sümegen gyorsan felváltotta a reggeli napsütést a vihar, amely két hullámban érkezett meg a Veszprém vármegyei városba. A látványos jelenségről felvétel is készült.

Mint írják, Sümegen kisebb dió nagyságú jég esett, míg a Bakonyban cseresznye nagyságú jégeső volt. A Vas vármegyei Szentgotthárdon pedig szárazon potyogott a jég.

A felhőszakadás Zalaegerszegen már bőséges csapadékot zúdított a városra. Az egyik felvételen jól látszik, hogy egy ház kertjét már ellepte a víz.

Eközben a Bakonyból is heves esőzésről készítettek videót. Ezen az is látszik, hogy olyan nagy mennyiségű csapadék esik, hogy az ereszcsatornából is ömlik a víz.

A Somogy vármegyei Fonyódon pedig erős villámlásokat kaptak lencsevégre.

Dél körül az Időkép már arról számolt be, hogy az egyre gyenülő első hullám északkelet felé tart, és távozik Magyarországról. Azonban a nyugati határt újabb zivatarok lépték át.

Jelentős különbség van az ország két végében

Míg a nyugati országrészben heves zivatarok alakítják az időjárást, addig a Dél-Alföldön és délkeleten tombol a hőség. Szegeden csaknem 34 fokot mérhetünk, míg az ország másik végében 15-20 fokkal hidegebb van. A Kendig-csúcson például mindössze 14 fokot mutatnak a hőmérők.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat magas középhőmérséklet miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, valamint Békés vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Az érintett területeken a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

