Pont kerülhetett az egyik leghevesebb balatoni vita végére

Horváth Bence, az Aligai Fürdőegyesület kommunikációs referense korábbi cikkünkben úgy foglalta össze a helyzetet, hogy „február 27-én hozott az önkormányzat egy határozatot, amiben tíz négyzetméteres területet adott a strandon bérletbe a beruházónak. Oda egy infopultot telepítettek volna, a szolgáltatást igénybe vevőket pedig portless katamaránon vinnék az élménypark területére. A park hétezer négyzetmétert foglalt volna el, de júniusban kiderült, hogy valójában 19 500 négyzetméterről van szó. 22 vízparti ingatlan előtt terül el, 80-100 méterre a parttól. Összekötött bójákkal gyakorlatilag két hektárt lekerítettek a Balatonból, ami felháborította a helyi ingatlantulajdonosokat, ráadásul környezet- és zajszennyezéssel járhat, valamint csúfítja a látképet”.

Bukovszki András önkormányzati képviselő akkori kérdésünkre úgy vélekedett, „a polgármester tudhatott arról, hogy nem hétezer, hanem húszezer négyzetméterről van szó, ellenkező esetben erre hivatkozva felbonthatná a szerződést”.

Később a Hajózási Hatóság visszavonta az élménypályára kiadott létesítési engedélyt, de folytatták az eljárást, a hatóság az ügyben érintett ügyfelek, valamint az ügyféli jogállást igazoló további érintettek nyilatkozatainak mérlegelést követően hozott volna döntést.

Érdeklődtünk a beruházónál is, Szabó Bence, a Number One ügyvezetője hangsúlyozta: „A részünkről egy elképzeléssel, ötlettel kerestük meg az önkormányzatot. Megtévesztés nem történt. Az engedélyezési lánc első szereplője az önkormányzat volt, aki arra adta elvi hozzájárulását, hogy a sportpálya jogszerűen megépüljön. A jogszerű működéshez szükség volt a 7000 négyzetméteres pálya mellett további területre az e-foil használatához, amelynek legkevesebb 2500 négyzetméter alapterületűnek kell lennie. A mi esetünkben az erre kijelölt pálya a lehető legkisebb, 2560 négyzetméter. A két pálya között kötelező létrehozni egy minimum 20 méter széles biztonsági sávot, ezért készült az engedélyezési terv is ekként”.

Takács Károly akkori cikkünk megjelenése után válaszolt kérdéseinkre. A polgármestert meglepte a Hajózási Hatóság döntése, de kommentálni nem szerette volna. Megjegyezte: az önkormányzat 10 négyzetméter nagyságú ingatlanrészt adott használatba területhasználati szerződés alapján regisztrációs pult céljára, használati díj fejében, erről képviselő-testületi döntés született 2023. február 27-én. Az előterjesztésben a 2023. április 1. – 2026. március 31. közötti időszakra 1 300 000 Ft+áfa/év területhasználati díj szerepel.

Takács Károly közölte azt is, „a fürdőegyesület a szokásos, »sajátos« módon tálal mindent, ezt is. Felesleges kommentálni”.

„Hangzatos vezényszavak, érzelmi ráhatás, manipuláció”

Takács Károly júliusban kiadott összefoglaló tájékoztatásában arról írt, hogy a Vízügyi Igazgatóság – mint a mederhasználat felelőse – valamint a Hajózási Hatóság felé is kérdéseket tettek fel a parti ingatlantulajdonosok esetleges extra jogosultságairól, „különös tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartás alapján nem állapítható meg többletjogosultság az ingatlanaik határain túl”.

A polgármester rámutatott: „A beadványok benyújtói közül egy esetben sem került csatolásra okirat, szerződés, vagy bármely egyéb dokumentáció, amely igazolta volna a mederre vonatkozó többletjogaikat”.

A fentiek értelmében megállapítható, hogy az önkormányzat eljárásában nem történt „szabálytalanság” vagy „megtévesztés". Nem indokolja semmilyen körülmény, hogy visszavonja döntését a testület

– hangsúlyozta a településvezető.

Takács Károly „érdekes anomáliákat” is említett, ide sorolta, hogy az érintett tulajdonosok „nem jogi útra terelték a történetet (ahogy az normális esetben szabályos módon történne, ha lenne bármilyen valós, jogszerű követelésük), helyette: a szokásos fürdőegyesületi módszerekkel, hangzatos vezényszavakkal (bár kissé sikerült ellentmondani eddigi önmaguknak), érzelmi ráhatással, manipulációval (kisgyermek a testületi ülésen, egymást végighallgatni sem képes bekiabáló zavarkeltők, egymást hergelő »tömeg« verbuválás)” élnek.

A polgármester úgy látja, ezekre a módszerekre kizárólag akkor van szükség, ha a szervező tisztában van vele, hogy jogi úton nincs keresnivalója. Takács Károly leszögezte, az ingatlanok határvonala egyértelműen lehatárolja a tulajdonosok jogait: „ahogy a parttól távolabb, úgy a vízparti ingatlanok esetében is a telekhatárokon belül birtokolhatja, használhatja a SAJÁT tulajdonát a kedves ingatlantulajdonos”.

A balatonvilágosi polgármester azt is jelezte, hogy „a strand is és a Balaton is ott volt eddig is, következésképpen épp ezek miatt (korábban főleg) a Zrínyi út sosem volt »csendes övezet«. A parti zsivaj nyaranta a magas partra is felhallatszik, a csendes vízparti ingatlan fogalma mosolykeltő. A területen ráadásul több »nagyüdülő« üdültet, családok, gyermekek nevetése, hangja hallható normális nyári napokon”.

Takács Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy az élménypark meghiúsulásával a település elesne a bérleti díj összegén túl a helyi iparűzési adó, valamint a strand további szolgáltatóinak többletforgalmából adódó pluszból, emellett pedig „a település turisztikai helyzetén, presztízsén - mely az AFE működésének köszönhetően egyre több veszteséggel számolhat, mondhatni zuhanó ágban van – jelentősen emelhet az új szolgáltatás, mint attrakció, mely további begyűrűző hatással van a községben működő szolgáltatókra, szálláshelyre, boltokra, vendéglátóipari egységekre, közvetve szinte minden vállalkozás forgalmára és bevételeire, melyek további HIPA és IFA bevétel többletet eredményezhettek volna a település számára”.

Visszavonták a hozzájárulást

Az Aligai Fürdőegyesület nyílt levélben reagált a polgármester által megfogalmazottakra.

Egyesületünk három évtizede küzd Balatonvilágos és Balatonaliga üdülési körülményeinek javítása és összességében falunk fejlődése érdekében. Mindig is a Balaton és a természet védelmét, a parthoz közterületeken való szabad hozzájutást, a Balaton vizének mindenkit megillető szabad használatát tartottuk és továbbra is tartjuk első számú szempontnak minden beruházás, így a turisztikai beruházások esetén is

– húzták alá.

Az AFE közölte azt is, „legtöbbször az önkormányzat és polgármester úr nemtörődömsége következtében egyesületünknek a saját költségvetésén és önkéntes munkaerején kell képviselni az ön által magára hagyott közösségeket és kell megakadályoznunk olyan értelmetlen, falunkat összességében hátrányosan érintő, sok esetben nemcsak jogilag, de morálisan is problémás beruházásokat, mint amilyen most a vízi sportpálya ügye is”.

Az egyesület visszautasította a polgármester „rágalmazó, valótlanságokat tartalmazó kijelentéseit”, és felszólították, hogy törölje a levelét minden nyilvános felületről, ellenkező esetben jogi útra terelik az ügyet.

Az Aligai Fürdőegyesület szerdán jelentette be, hogy a balatonvilágosi képviselő-testület négy igen, egy tartózkodás, és kettő nem mellett visszavonta az élménypálya még február 27-én megszavazott önkormányzati hozzájárulási határozatait, „az önkormányzat hozzájárulása és a 10 négyzetméteres, balatonvilágosi önkormányzati strandon létesített bejáró nélkül a létesítmény nem kaphatja meg a szükséges engedélyeket”.

(Borítókép: Aligai Fürdőegyesület)