Közlekedő Tömeg: Átgondolatlanság és dilettantizmus a vasúti vonalbezárásoknál

„Hogy mennyire sürgős volt a mellékvonali vasúthálózat egy jelentős részének szétverése, mi sem bizonyítja jobban, hogy olyan vonalakon is megszűnik a vonatközlekedés, ahol a közelmúltban fejlesztések zajlottak” – hívta fel a figyelmet a MÁV vonalbezárásaival kapcsolatban a Közlekedő Tömeg, konkrét példákat említve:

Július 31-én fejeződik be a Balassagyarmat–Ipolytarnóc vasútvonal Nógrádszakál és Ipolytarnóc közötti szakaszának júniusi villámárvíz utáni helyreállítása, mely során a teljes vasúti pályát újjá kellett építeni. A vasútvonalat másnap bezárják.

A Mátészalka–Csenger vasútvonalon jelenleg is zajlik Csenger vasútállomásának felújítása. Az állomás forgalma a vasútvonallal együtt keddtől megszűnik.

A Dombóvár–Komló vasútvonalon másfél éve került bevezetésre egy napi 2 helyett 5-6 pár vonatot tartalmazó menetrend, míg Csenger térsége közvetlen debreceni kapcsolatot kapott – ennek megfelelően mindkét vonalon emelkedett az utasszám. Most mindkét vonalat bezárják.

Kitértek arra is, hogy „az átgondolatlanság és a dilettantizmus most is abszurd helyzetekhez vezet”. A pótlóbuszok és a vonat menetideje között számos helyen pár perc a különbség, viszont Tiszaújváros felé 17, Komló felé 24 perccel nő a menetidő, „utóbbi helyen gyorsjáratokat is indítanak a vonatokat felváltó lassú buszok kiegészítésére – a jelentős teljesítménytöbblet következtében az olcsóbbnak beállított buszos pótlás sokkal drágább lesz, mint a vonatok közlekedtetése”.

Mindez akár komédia is lehetne, ha nem az ország legnehezebben megközelíthető s emiatt komoly gazdasági nehézségekkel küzdő térségei kárára történne. Márpedig a most bezárásra ítélt vasútvonalak az ország távoli, sokszor határ menti térségeit kapcsolják az országos vasúthálózathoz. A vasúti közlekedés megszüntetése itt hosszú távon is ellehetetleníti a gazdaságfejlesztést, megnehezíti ipari munkahelyek létrehozását, tovább fokozva innen a lakosság elvándorlását

– mutatott rá a Közlekedő Tömeg, hozzátéve: „Sok térségtől ráadásul a megyeszékhelyre vezető leggyorsabb kapcsolatot veszik el (Nagyatád, Tiszazug, Tiszafüred), tovább nehezítve az itt élők oktatáshoz, egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférését”.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón kifejtette: ahol egy-egy vonaton hárman, öten, tízen ülnek, és ugyanennyi idő alatt a Volán jobb szolgáltatást tud nyújtani, ott indokolt lehet a bezárásról szóló döntés. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: „Azt a luxust nem engedheti meg a magyar állam, hogy egy időben úgy nyújtson két szolgáltatást, hogy arra nincs igény”.