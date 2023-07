Belefulladt egy húszéves férfi a Balatonba

Erről a TV2 Tények című műsora számolt be. Mint közölték, a fiatal férfi a barátnőjével vízibiciklizett, de miután lecsúszott a hajó csúszdájáról, elmerült a mély vízben. Barátnője a strandolók segítségét kérte, de nem találták meg.

A holttestre végül szombaton, a víz felszínén akadtak rá.

Mindeközben Balatonszemesen is megfulladt egy nyolcvanéves nő, aki rosszul lett a vízben. Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság Sajtóosztályának vezetője a sonline.hu-nak megerősítette, hogy a Berzsenyi utcai szabadstrandnál egy nyolcvanéves asszony vízbe fulladt. A nő kifelé jött a Balatonból, mikor feltehetően rosszul lett, majd elmerült a vízben, és az életét már nem tudták megmenteni.

A nyáron már többen is meghaltak a Balatonban és más vizekben, júliusban is több tragédia történt. A Dunában egy 19 éves fiatal tűnt el, akit azóta sem találtak meg, egy családapa pedig vízibiclikizés közben, a gyermekei szeme láttára fulladt bele a tóba. Nem sokkal később Tiszafürednél fulladt meg egy férfi, valamint a gyékényesi bányatóban is meghalt egy 20 éves fiatal.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság korábban figyelmeztetést adott ki, a balesetek megelőzése érdekében a következőket tanácsolja a nyaralóknak: