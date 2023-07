Végre elkezdődhet a Rác fürdő felújítása?

A Rác fürdő (újbóli) felújítását már régóta tervezik, de jogi komplikációk miatt ez eddig váratott magára, holott eredetileg úgy volt, hogy már 2022 őszén újranyithatják az épületet.

A szakember a Napi.hu-nak adott interjút, és azt mondta: „A Rác fürdővel kapcsolatban sokkal előrébb tartunk, éppen a múlt héten kaptuk meg a tervezőktől a tervezési dokumentumokat. Ez egy több mint 600 fájlból álló anyag, a műszaki kollégáink most tanulmányozzák ezeket.”

A tervek alapján már látszik, hogy a jelenlegi állagmegóváson túl a tetőfelújítás és az árvízvédelmet biztosító munkák nem halaszthatók tovább. A fürdőnek minden nap számít, minden nap romlik az állapota, és mi szeretnénk ezt a folyamatot megállítani

– fogalmazott Borosné Szűts Ildikó. Kitért arra is, hogy a Király fürdő felújítására egyelőre nincs pénzük, mivel a piaci bevételeikből kell gazdálkodniuk, ezért nehezen gyűlik össze az ehhez szükséges anyagi háttér.

A vezérigazgató beszélt arról is, hogy „az idei évszak megtréfálta őket, mivel „döntően hűvös volt a nyár első hónapja, és ez érződött a fürdők látogatottságán is”.

És egyelőre a július is meglehetősen hektikus, egyik nap 32 fok van, amikor például a Palatinusra akár hétköznap is ellátogatnak ötezren, egy rosszabb napon pedig a 300 főt sem éri el a strandolók száma. Az idei nyár csúcsnapja egyelőre július 16-a volt, ekkor több mint hétezer strandoló váltott jegyet a Palára, és több mint 26 ezren a budapesti fürdőkbe

– mondta.

Hangsúlyozta azt is, hogy a fürdők belépői ugyan jelentősen drágultak idén, de az úgynevezett Zsigmondy Klubkártya segítségével a nagy, történelmi budapesti gyógyfürdőkbe „több mint 50 százalék kedvezménnyel mehet be a hazai közönség”, valamint a bérletvásárlás is kiemelt, esetenként több mint 80 százalékos kedvezményt biztosíthat.

Az interjú végén Borosné Szűts Ildikó azt is elmondta, hogy Budapest egyesítésének a 150. évfordulója alkalmából idén október végétől megnyitják a Palatinus strand területén a Lumina Parkot, amely tavaly is 230 ezer látogatót vonzott, és most a park tematikája a 150 éves Budapest lesz.

Valamint november 17-én pedig egy meglepetéssel, egy szenzációval készülünk a budapestieknek, a fürdőkedvelőknek érdemes ezt a napot a naptárukba bejegyezni

– mondta (17-én lesz a 150 éves évforduló, és már a korábbi években is különleges programok várták néhány budapesti fürdő látogatóit).