Újabb gyorshajtó száguldozott az Árpád hídon

A budapesti rendőrök az illegális gyorsulási versenyek és a balesetek megelőzésének céljából tartottak ellenőrzést az elmúlt hétvégén. A július 1-jén történt halálos tragédia miatt kiemelt figyelmet fordítottak az Árpád hídra, ahol ezúttal is találtak szabálytalankodókat.

A rendőrség július 28-án és 29-én éjjel több helyszínt is ellenőrzött, kiemelt figyelmet fordítva az Árpád hídra – közölte a police.hu.

Összesen 242 járműnél mértek sebességtúllépést a július 1-jén történt halálos tragédia helyszínén.

A KÉT LEGNAGYOBB SEBESSÉGGEL KÖZLEKEDŐ AUTÓS közül az egyik 131 KILOMéTER PER ÓRÁVAL, MÍG A MÁSIK 149 KILOMéTER PER ÓRÁVAL SZÁGULDOZOTT.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, továbbra is rengeteg a gyorshajtó az Árpád hídon. A rendőrök legutóbb július 21-én és 22-én este, több órán át figyelték a forgalmat a halálos baleset helyszínén. Akkor egy Mercedes 171 kilométer per órával, míg egy BMW 158 kilométer per órával haladt az Árpád hídon.

Fotó: police.hu

Beismerő vallomást tett az Árpád hídi gázoló

Mint írtuk, július 1-jén hajnalban horrorisztikus közlekedési baleset volt az Árpád hídon. A szemtanúk szerint spontán versenyzés alakult ki két BMW és egy Mercedes között a Róbert Károly körúton.

A módosított, 690 lóerős Mercedes AMG az Árpád hídon haladt a budai irányba, amikor a sofőr elvesztette uralmát az autó felett, majd többször megpördült, és átszakítva a szalagkorlátot elgázolt egy biciklist. Az autó továbbcsúszott, nekiment egy másik autónak, majd a fejére fordulva állt meg. A 26 éves kerékpáros életét már nem tudták megmenteni.

Az Árpád hídi tragédia elkövetőjét július 9-én tartóztatta le a rendőrség, majd a Fővárosi Főügyészség elrendelte, hogy a bűnismétlés veszélye miatt börtönben maradjon a férfi. Az ügyben halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást indítottak, de a jogerős ítéletre még várni kell.

A baleset okozója beismerte a bűnösségét, viszont tagadja, hogy versenyzés történt. A férfi szerint csak azért ment gyorsan, mert túl közel és gyorsan jöttek utána.