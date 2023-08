Jogosítvány nélkül száguldott a rendőrök elől a papucsos ámokfutó

Az Indexen megírtuk, hogy egy randalírozó férfi augusztus 1-jén autós üldözésbe kezdett a rendőrökkel, ami közben többször a rendőrségi szolgálati gépjárműnek ütközött a forgalmas M2-es autóúton. Az ámokfutó esetenként 200 kilométer/órás sebességgel próbálta lerázni az őt üldözőket.

Az RTL Híradó a rendőrség információi alapján szerda este beszámolt róla, hogy az üldözés Vácon kezdődött, amikor az egyenruhások igazoltatni akarták a férfit.

Az is kiderült, hogy a rendőrök már jól ismerték a sofőrt, akinek már több szabálysértési ügye is volt. Tudták azt is, hogy

az illetőnek nincs jogosítványa.

Az egyik rendőr a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán azt írta, tudta, hogy a menekülő nem fog megállni, ahogy azt is, hogy higgadtnak kell maradnia – idézi az RTL Híradó.

Csörgő László vezetéstechnikai oktató szerint a lehető legkisebb kockázatú helyen és időben léptek fel, ami rendkívül nehéz munka egy ilyen helyzetben. Hozzátette: fontos, hogy autósok ne próbáljanak segíteni a rendőröknek, hanem lassítsanak le, és hagyjanak helyet az üldözéshez.

A papucsot viselő férfi végül az M2-es aszfaltján végezte megbilincselve.

Letartóztatásáról holnap dönt a bíróság.