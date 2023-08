Parlagfűkrízis lehet a budapesti atlétikai világbajnokságon

Széles sávban van parlagfű a Weis Manfréd út biciklisávja mellett, némelyik már virágzik is. A terület pár száz méterre van a Nemzeti Atlétikai Központtól. Attól lehet tartani, hogy a két hét múlva kezdődő atlétikai világbajnokság idejére a pollen beteríti a környéket − közölte az RTL Híradója.

Ez még most, ebben a helyzetben nem veszélyes. De amikor virágozni fog, körülbelül a hónap végén, akkor rendkívüli módon érinteni fogja a betegeket

− mondta el Juhászné Halász Judit, a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület elnöke.

A szakértő azt mondja, hogy amennyiben a megjelenése után nem kezdik el azonnal tövestül kitépni a parlagfüvet, akkor minden évben annyiszor nőhet vissza, ahányszor levágják.

− tette hozzá.

A stadion környékén biciklizők is úgy gondolják, hogy fontos lenne átfésülni a területet.

− fogalmazott Baranyai Gábor kerékpáros.

A parlagfű koncentrációja többfelé már elérheti a tüneteket okozó közepes szintet, a tünetek pedig olykor nagyon erősek is lehetnek.

Magyarországon minden ötödik ember allergiás a levegőben szálló virágporra. Az allergológus szerint is haladéktalanul el kéne kezdeni az irtást.

Évről évre egyre többen lesznek már az alacsony pollenkoncentrációra is érzékenyek. Több kilométeres környezetben, mindenhol, ahol a pályák vannak, és természetesen a nézőtér is, tisztességesen ki kellene irtani, mert a minimális szél is nagyon viszi ezeket a polleneket