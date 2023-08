Gyermekeknek szánt édességet hív vissza egy magyar üzletlánc, mert rákkeltő lehet

A dm elővigyázatosságból visszahívja polcairól a 2024. 06. 04-i lejárati dátummal és NL 157 gyártási számmal rendelkező dmBio málnás puffasztott rizskorongot. A vállalat közleménye szerint nem zárható ki, hogy a fenti lejárati dátummal rendelkező csomagok megnövekedett aflatoxinszintet tartalmaznak.

Az említett szennyeződés a természetben előforduló, rágcsálókra és emberekre egyaránt veszélyes, rákkeltő mikotoxin.

A termékvisszahívásban érintett termék a „dmBio málnás puffasztott rizskorongok” nevet viseli, 8 hónapos kortól ajánlják a kicsiknek és 35 grammos kiszerelésben kapható.

A lejárati idő a csomagolás hátoldalán olvasható. A termékvisszahívás okának azt nevezték meg, hogy nem zárható ki a fenti lejárati dátummal és gyártási számmal rendelkező csomagok megnövekedett aflatoxinszintet tartalmaznak. Ezeket a metabolitokat különböző penészgombák képezik.

A dm arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett lejárati idejű terméket ne fogyasszák el, az üzletek visszaveszik a már bontott termékeket is, blokk nélkül is. A dm számára kiemelten fontos a biztonság és a minőség. Azokban az esetekben, ha laboratóriumi tesztek során felmerül, hogy a termék nem felel meg a dm magas minőségi követelményeknek, a termékeket az üzletlánc visszahívja a polcokról, és értesíti vásárlóit is.

Az üzletlánc kiemelte: nagyon sajnálja a történteket, vásárlóitól elnézést kér a kellemetlenség miatt!