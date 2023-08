A családja szerint a rendőrök veszélyeztették az M2-esen száguldozó férfi életét

Az M2-es papucsos ámokfutójának két gyermeke is van, akiket megviseltek a történtek. N. Csaba családja szerint a száguldozó férfi nem bűnöző, csak nagyon megijedt a rendőröktől.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit a 2-es főúton és az M2-es autóúton történt autós üldözéssel összefüggésben hivatalos személy elleni erőszak bűntettével és más bűncselekményekkel is gyanúsítanak. Kiderült, a gyanúsított N. Csabának egy négy- és egy nyolcéves gyermeke van.

Az RTL Híradó beszámolója szerint

az eset nagyon megviselte a gyerekeket és a férfi családját. Úgy vélik, a száguldozó férfi nem bűnöző, csak megijedt a rendőröktől, mert nem volt jogosítványa.

Sőt, úgy látják, a rendőrök veszélyeztették a férfi életét, amikor a betonelválasztónak nyomták autóját, mert az autó átborulhatott volna a másik oldalra, és akkor még több ember kerülhetett volna életveszélybe.

A férfit a 2-es főúton akarták a rendőrök ellenőrizni, azonban a rendőrautó megkülönböztető fény- és hangjelzésére nem reagált, nagy sebességgel haladt tovább, majd ráhajtott az M2-es autóútra. Többször nekiütközött az őt megállítani próbáló rendőrautóknak és egy betonelemnek – ami miatt az egyik kereke kitört –, majd az egyik szalagkorlátnál megállt.

A férfi a rendőri felszólítás ellenére sem szállt ki a gépjárműből, később a megbilincselésének is ellenállt, majd megfenyegette a rendőröket, akik már jól ismerték a sofőrt, akinek több szabálysértési ügye is volt. Tudták azt is, hogy

NINCS JOGOSÍTVÁNYA.

Az egyik rendőr a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán azt írta, tudta, a menekülő nem áll meg, ahogy azt is, hogy higgadtnak kell maradnia.