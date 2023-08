Németh Szilárd a TikTokon ment neki Karácsony Gergelynek

Körülbelül két hónapja már annak, hogy Németh Szilárd meglépte a váratlant és elindította TikTok-csatornáját, most pedig ezen keresztül üzent Karácsony Gergelynek. De ahogyan arról is korábban beszámoltunk, nem csupán Németh Szilárd, de Orbán Viktor is aktív TikTok-felhasználó lett.

A videóban az látható, amint egy autó anyósüléséről levideózták az utat, amin állt a víz. Ez annak tudható be, hogy tegnap éjszaka, valamint ma hajnalban rengeteg eső hullott a fővárosban, ami a közösségi közlekedést is megviselte.

Karácsony által fenntartott Szent István út Csepelen...

– olvasható a videó leírásában.

Mindeközben Karácsony Gergely pénteken (a szerződéses határidő előtt másfél hónappal) adta át a főváros legöregebb hídját, a Lánchidat.