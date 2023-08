Vitézy Dávid Lázár János szavairól: Fontos újdonság és pozitív fordulat

Lázár János csütörtökön egy interjúban kért elnézést a MÁV-nál látott késések és balesetek miatt, valamint reagált Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár kritikáira. Az építési és közlekedési miniszter emellett bejelentette, 6000 milliárd forintos felújítási programot terjesztenek a kormány elé. Az interjúról itt írtunk bővebben.

„Meghallgattam az építési és közlekedési miniszter tegnapi interjúját, és szerintem az egyik legfontosabb újdonságot a tudósítások nem emelték ki” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Vitézy Dávid, hangsúlyozva:

Lázár János ugyanis kijelentette, az ország egyik legfontosabb vasúti beruházása a budapesti Déli Körvasút megépítése, amely összeköti a keleti és nyugati országrészt, számos fontos új kapcsolatot és kapacitást hoz létre. A vasúti beruházásért felelős miniszterként az elmúlt hónapok hallgatása és számos hasonlóan fontos Budapest környéki vasúti beruházás leállítása után most egyértelműen kiállt a beruházás megvalósítása mellett, vállalva a vitát a beruházást minden lehetséges jogi és politikai úton akadályozó fővárosi és újbudai önkormányzattal. Szerintem ez fontos újdonság és pozitív fordulat, ezzel helyreállt a beruházás egyértelmű kormányzati támogatása.

A volt államtitkár örömmel hallotta azt is, hogy a minisztérium a környezetvédelmi engedély újbóli kiadását kezdeményezte a kormányhivatalnál. Vitézy Dávid bízik benne, hogy a beruházás megerősített kormányzati támogatása a korábban felfüggesztett szakaszok, a népligeti állomás és a ferencvárosi külön szintű átemelés újraindítását és kivitelezési tenderének mielőbbi kiírását is magával vonja majd.

A közlekedési szakértő kitért arra is, hogy hosszú éveket dolgoztak a Déli Körvasút előkészítésén, és a vasútvonal mellett élők jogos aggályaira reflektálva igyekeztek kompromisszumot találni, így született megállapodás Újbudával, amelyben az összes vasútra néző lakás ablakának cseréjét, magasabb és átlátszó, üvegből készülő zajvédő falat és a vasút menti park teljes körű rehabilitációját is vállalta az állami beruházó.

„Nyilván mindig van értelme újra és újból tárgyalni és kompromisszumokat keresni, de ahogy a tegnapi interjúban is elhangzott: a vasútfejlesztés országos érdek, amit lokális részérdekek mentén nem szabad hagyni megakadályozni” – húzta alá Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid májusban jegyzett véleménycikket az Indexen a Déli Körvasútról. Ebben többek között úgy fogalmazott, hogy „a 3-as metró felújításának befejeztével Budapest legnagyobb és messze legjobban előkészített, már kivitelezésbe is adott közlekedési beruházása a Déli Körvasút fejlesztése. Ez a beruházás új vasúti megállókkal és sűrűbb vasúti közlekedéssel kapcsolná össze Budapest külső és belső kerületeit, elővárosait és nem mellesleg egész Magyarországot az évtized második felére”.

A volt államtitkár Lázár János interjújával összefüggésben végül zárójelben megjegyezte:

A vidéki vasútvonalak bezárását természetesen továbbra is másképp látjuk, ez ügyben minden érv elhangzott az elmúlt hetekben pró és kontra – a bezárások indoklása tegnap sajnos csak egyre zavarosabb lett, hisz míg az eredeti MÁV-közlemény hosszasan bizonygatta, hogy a döntést csak személyzet- és járműhiány indokolja, és semmilyen biztonsági aggály nincs, addig a miniszter most kizárólag az utasbiztonsággal magyarázta a vonalak személyforgalmának leállítását. Eközben ugyanolyan Bz motorvonatok számos más térségben ma is közlekednek, ami nyilván nem volna megengedett, ha tényleges veszélyt jelentenének az utasaikra.