Az anyósülésről, telefonálva vezette autóját egy pesti autósoktató

Az anyósülésről vezetett egy gépjárműoktató, de ha ez nem lenne elég, még telefonált is közben. Az esetről videó is készült, amelyet egy a tömegközlekedésen utazó személy készített.

Egy olyan videó tűnt fel a Budapesti Autósok portálján, amely egészen szürreális képsorokat tartalmaz.

Egyrészt már az is szürreális, hogy egy autó sofőr nélkül megy az úton. Még akkor is, ha a pedálok az anyósülésen is jelen vannak egy tanulóautón. Másrészt a sofőr nem elég, hogy az anyósülésről, egy kézzel kormányoz, de a másik kezével a telefonját tartja, mert éppen telefonált az akció közben.

Ami azt illeti, technikailag nyilván teljesen adott a lehetőség, hiszen a pedálok megvannak az anyósülés előtt is, azért reméljük, komolyabb szerpentinekre nem téved az »oktató úr«

– írta a videó készítője a Budapesti Autósoknak elküldött felvételhez.