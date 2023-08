Rendhagyó fotót posztolt feleségével Lázár János

Lázár János szombaton egy fotót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyen feleségével látható egy autóban, napszemüvegben és csokornyakkendőben. Vélhetően egy lakodalomba igyekezett a pár.

Zitával speciálba Hegyen-völgyön lakodalom!

– olvasható a politikus bejegyzésében.

Az építési és közlekedési miniszter azzal került utoljára a hírekbe, hogy egy interjúban kért elnézést a MÁV-nál az utóbbi időben történt késések és balesetek miatt.

Próbálnak közelebb kerülni az átlagemberhez?

Több kormánypárti politikus is egy másik, civilebb oldalát mutatta be a közelmúltban a közösségi médiában. Szijjártó Péter például már több alkalomban is megmutatta az utazós „szettjeit”, amelyek többnyire Armani márkájú felsőkből állnak.

De körülbelül két hónapja már annak, hogy Németh Szilárd Fidesz-alelnök, rezsibiztos elindította TikTok-csatornáját. Emellett gyakran a Facebook-oldalán is elkápráztatja követőit különleges receptjeivel.

Ahogyan arról is korábban beszámoltunk, nem csupán Németh Szilárd, de Orbán Viktor is aktív TikTok-felhasználó lett. Nemrég olyan videósorozatot mutatott be a félig új oldalán, (már korábban is megvolt a TikTok oldal, de nem reklámozta) amelyben az átlagember kérdéseire válaszol.

Korábban Bene Márton a Politikatudományi Intézet főmunkatársa azt mondta lapunknak: a TikTok a politikai kommunikáció területén feltörekvő platform.

A Facebook hatékony és hasznos felület kampánycélokra, a társadalom széles rétege tájékozódik onnan, ráadásul a követők ismerősein keresztül el lehet érni azokat a választókat is, akik politikailag nem aktívak. Az elmúlt években viszont egyre többen fordulnak el a Facebooktól, különösen a fiatalok nyitnak a TikTok irányába.