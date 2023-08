MÁV-vezérigazgató: A magyar vasút biztonságos!

„A magyar vasút nem marad ki a kötöttpályás közlekedés reneszánszából, de forráshiányos időkben átmeneti megoldásokra is szükség van – mondta Pafféri Zoltán, a MÁV–Volán-csoport elnök-vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek arról, hogy augusztus elsejétől tíz mellékvonalon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV első embere szerint Magyarország nem akar kimaradni, és nem is maradhat ki a vasút most kezdődő, második hőskorából.

Ezt számos, a közelmúltban tervezett, elkezdődött vagy már befejezett nagyberuházásunk bizonyítja. Gondolok itt a KISS és FLIRT motorvonatflottánk felépítésére vagy annak folytatásaként arra a 115 mozdonyt érintő beszerzésünkre, amely kormányzati döntés esetén azonnal élesedhet. Említhetem a Budapest–Belgrád vasútfejlesztést vagy épp a déli körvasút tervét is, amely szintén nem az állam vagy a MÁV–Volán-csoport szándéka híján torpant meg

– mondta Pafféri Zoltán, aki szerint a fejlesztések a forráshiányos helyzet gátolja. „Van stratégia, van akarat, és ha lesz forrás, lesz folytatás is a magyar vasút felzárkóztatásában” – tette hozzá.

A minket sújtó iparági infláció eléri a 150–400 százalékot, ami megeszi a járműbeszerzési büdzsénket és megnehezíti a meglévő járműpark karbantartását is. Amíg ez a helyzet fönnáll, sokkal takarékosabban kell gazdálkodnunk az erőforrásainkkal, és bizony áthidaló megoldásokat is be kell vetnünk. Azt a lépést, hogy átmenetileg munkatársakat és járműveket vezényeljünk át mellékvonalakról máshová, elsősorban ez indokolta.

– mondta a tíz mellékvonal bezárásáról. Úgy véli, hogy a buszos helyettesítés jó minőségben megoldható, mert az elmúlt években megtörtént a MÁV és a Volánbusz integrációja.

Biztonság és utasok

A MÁV első embere szerint a személyforgalom nélkül maradt vasútvonalak mellett az utasok nem maradhatnak és nem is maradnak közlekedési lehetőség nélkül, akkor sem, ha kevesen vannak.

Akármilyen kompromisszumok megkötésére is kényszerülünk, hogy nap mint nap háromezernél is több személyszállító vonatot közlekedtessünk le, az utasok biztonságából nem engedünk. A hodászi baleset ezért rázott meg engem személyesen is. Az érintett utasoknak természetesen nem vigasz, de a balesetnek semmi köze nem volt az adott Bz-kocsik magas átlagéletkorához, a kiegyenlítő tartály ugyanis jóval fiatalabb alkatrész, ráadásul rendszeresen ellenőrizzük. (...) Kivételes, reméljük, soha meg nem ismétlődő véletlen volt. A sérülést szenvedő utasoktól azonban szeretnék ez úton is bocsánatot kérni, az olvasóknak pedig jó lelkiismerettel azt üzenni: a magyar vasút biztonságos!

– fogalmazott Pafféri Zoltán. A szakember szerint súlyosbítja a források elmaradása súlyosbítja a MÁV helyzetét, ezért az alternatív finanszírozási modelltől se zárkóznak el. „Újra kell formálnunk a magyar vasút stratégiáját, ehhez a munkához már hozzá is kezdtünk az új igazgatósággal” – tette hozzá.