Hódmezővásárhelyre, Debrecenre és Ceglédre is lecsapott a vihar

A péntek esti viharok után szombaton is figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Magyarország területére vasárnap éjfélig, emellett másodfokú riasztás is érvényben van több járásban. Be is igazolódtak a viharral kapcsolatos félelmek, ugyanis hatalmas pusztítást végzett Hódmezővásárhelyen a felhőszakadás, ami miatt a település polgármestere is a helyszínre látogatott. Debrecenben a jégeső okozott károkat.